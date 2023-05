Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

29,76 EUR +0,74% (18.05.2023, 10:07)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

29,70 EUR +1,09% (18.05.2023, 10:00)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (18.05.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Der Technologiekonzern sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen - AktienanalyseDie anhaltend hohe Nachfrage aus der Halbleiterindustrie hat dem Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) zum Jahresauftakt einen Gewinnsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im ersten Quartal um fast drei Viertel auf knapp 37 Mio. Euro gestiegen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp zwölf Mio. Euro und damit gut viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum geblieben. Der Umsatz habe um gut zwölf Prozent auf rund 234 Mio. Euro zugelegt."JENOPTIK ist mit zweistelligen Umsatz- und Ergebniszuwächsen insgesamt gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet", so Unternehmenschef Stefan Traeger - und habe die Prognose bestätigt, wonach der Umsatz 2023 angesichts des hohen Auftragsbestands auf 1,05 bis 1,1 Mrd. Euro (2022: 981 Mio. Euro) zulegen und sich die EBITDA-Marge von 18,8 auf 19,0 bis 19,5 (Q1: 15,6) Prozent verbessern solle. Darüber hinaus habe das Unternehmen angekündigt, seine Produktionskapazitäten aufgrund der starken Nachfrage weiter auszubauen. Eigentlich gute Nachrichten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: