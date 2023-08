Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,36 EUR -2,27% (09.08.2023, 17:24)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,22 EUR -2,35% (09.08.2023, 17:17)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (09.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Technologiekonzern habe im zweiten Quartal wie von Analysten erwartet gute Zahlen vorgelegt. Zu den Aussichten für 2023 habe sich CEO Stefan Traeger optimistisch geäußert, trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds. Im Laufe des Tages habe die Aktie dennoch zeitweise bis zu fünf Prozent verloren.Im zweiten Quartal habe JENOPTIK das EBITDA um 13,2 Prozent auf 55 Millionen Euro gesteigert und einen Gewinn von 20,9 (2022 Q2: 20,5) Millionen Euro erzielt. Der Umsatz sei um 13,5 Prozent auf 270,8 Millionen Euro geklettert."Trotz des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds sind wir auch mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sehr optimistisch, unsere Ziele für 2023 zu erreichen", so Unternehmenschef Traeger. Für das laufende Jahr rechne JENOPTIK mit einem Umsatz von 1,05 bis 1,10 Milliarden (2022: 980,7 Millionen) Euro. Davon sollten 19,0 bis 19,5 (2022: 18,8) Prozent als operatives Ergebnis (EBITDA) übrig bleiben."Der Aktionär" habe JENOPTIK bereits vergangenen November empfohlen. Investierte Anleger sollten weiter an der Aktie festhalten, so Philipp Schleu. (Analyse vom 09.08.2023)Mit Material von dpa-AFX