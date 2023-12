Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,44 EUR -0,23% (12.12.2023, 08:00)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

26,46 EUR -1,12% (11.12.2023, 17:35)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (12.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Details vom Kapitalmarkttag Anfang Dezember seien bei den JENOPTIK-Investoren gut angekommen. Demnach komme Vorstand Stefan Traeger beim Umbau des Technologiekonzerns zu einem reinen Photonik-Konzern besser voran als gedacht. Die Aktie habe sich weiter von ihren Tiefstständen lösen können. Bei den kurz- und mittelfristigen Aussichten dürfte sich dieser Trend fortsetzen."JENOPTIK ist bei der Transformation zu einem global führenden, reinen Photonik-Konzern auf einem sehr guten Weg und hat starke Wachstumsplattformen geschaffen", so Unternehmenslenker Stefan Traeger. Der Umbau sei weitgehend abgeschlossen.Im Detail solle die EBITDA-Marge bis 2025 nun bei 21 bis 22 Prozent liegen, nach zuvor angepeilten rund 20 Prozent. Das Umsatzziel sei mit rund 1,2 Milliarden Euro unverändert geblieben. Zum Vergleich: 2022 habe JENOPTIK 981 Millionen Euro erzielt, die Marge habe bei 18,8 Prozent gelegen. Anfang November habe das Management sein Profitabilitätsziel für 2023 angehoben. So seien für dieses Jahr 19,5 Prozent Marge angepeilt, der Umsatz solle auf bis zu 1,1 Milliarden Euro klettern.Die Aktie habe sich nach den neuen Planvorgaben für 2025 weiter von ihren Tiefstständen lösen können. Nach einer kurzen Verschnaufpause laute das nächste Etappenziel nun 28 Euro. Nach einer weiteren Konsolidierungsphase könnte der Titel dann (im kommenden Jahr) die Jahreshochs aus dem laufenden Jahr um 33 Euro ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur JENOPTIK-Aktie. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link