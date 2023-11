Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Ende Oktober habe die JENOPTIK-Aktie wieder massiv zulegen und sich deutlich von ihrem Jahrestief absetzen können. Auch dank der Quartalszahlen vom vergangenen Donnerstag habe die Aktie einen wichtigen Widerstand erreichen können. Darauf sollten Anleger nun achten.Im dritten Quartal habe JENOPTIK das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 51,4 Millionen Euro gesteigert. Die entsprechende Marge sei von 19,2 Prozent im Vorjahr auf 19,5 Prozent gestiegen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 21,5 Millionen Euro nach 18,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum geblieben. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens sei um 5,2 Prozent auf knapp 264 Millionen Euro geklettert."Unter anderem mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sind wir für 2023 zuversichtlich", so Unternehmenschef Stefan Traeger am Donnerstag. Während das Management das Jahresziel für den Umsatz bestätigt habe, sei es für die Marge (EBITDA) zuversichtlicher geworden. Diese solle nun im Gesamtjahr 19,5 Prozent erreichen, nachdem zuvor 19 bis 19,5 Prozent angepeilt gewesen seien. Im Vorjahr habe die Marge 18,8 Prozent betragen.Entscheidend sei, dass der Kurs nicht unter die Unterstützung bei rund 23 Euro falle, welche sich aus den Tiefs vom 4. Oktober und 10. November zusammensetze. In diesem Fall wäre eine weitere Abwärtsbewegung zu den alten Jahrestiefs bei rund 20,50 Euro wahrscheinlich."Der Aktionär" hat JENOPTIK bereits bei 22,20 Euro zum Kauf empfohlen. Bei einem Überschreiten des Widerstands bei rund 25 Euro empfiehlt es sich eine weitere Long-Position zu eröffnen, so Philipp Schleu. (Analyse vom 16.11.2023)