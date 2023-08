Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

27,20 EUR +2,26% (31.08.2023, 15:14)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

27,22 EUR +2,41% (31.08.2023, 14:54)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (31.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Nachdem die Aktie vergangene Woche ein neues Sechsmonatstief gebildet und damit eine wichtige Unterstützung erreicht habe, scheint sie nun Fahrt aufzunehmen. Die Das Papier des thüringischen Optoelektronik-Konzerns lege am Donnerstag deutlich zu.Einer der Widerstände der letzten Woche, der GD20, sei bereits überwunden worden. Nächster Halt werde der Widerstand bei 28,20 Euro sein. Sollte die JENOPTIK-Aktie diesen überwinden seien vor dem Juni-Hoch (32,92 Euro) nur noch die Widerstände bei 30,50 Euro und der GD200 (29,22 Euro) im Weg. Werde auch das Juni-Hoch überwunden, rücke das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 35,20 Euro in greifbare Nähe.