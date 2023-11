Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,44 EUR -1,26% (06.11.2023, 16:23)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,46 EUR -1,10% (06.11.2023, 16:18)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (06.11.2023/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) als einen Tipp der Woche unter die Lupe.Nach den Zahlen von ASML - einem der wichtigsten Kunden von JENOPTIK - sei die Aktie stark unter Druck geraten. Sie sei auf 20 Euro gefallen. Im Hinblick auf die im November anstehenden Zahlen seien sich die Analysten einig, dass das Quartal gar nicht so schlecht ausfallen sollte. Mit Blick auf 2024 und 2025 sollte sich die Halbleiter-Branche deutlich erholen und dann spätestens 2025 richtig durchstarten. Das werde sich in den Aufträgen für die Ausrüster und Zulieferer wie JENOPTIK bemerkbar machen. In den nächsten Monaten sollte sich die JENOPTIK-Aktie also wieder erholen und Anfang nächsten Jahres durchaus in den Bereich von 30 Euro steigen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.11.2023)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: