Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

27,52 EUR -3,03% (10.08.2023, 18:34)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

27,40 EUR -3,25% (10.08.2023, 17:35)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (10.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der gestern veröffentlichten guten Zahlen habe die JENOPTIK-Aktie gestern 2 Prozent verloren. Heute würden sich die erste Analysten von Warburg Research, Hauck Aufhäuser, Deutsche Bank und Berenberg mit ihren neuesten Einschätzungen zu Wort melden. Positiv sei bereits, dass keiner der Analysten eine "sell"-Empfehlung ausgesprochen habe.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einschätzung auf "buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. "Die wichtigsten Trends seien stabil, mögliche Risiken bei TriOptics seien überschaubar", habe Analyst Malte Schaumann geschrieben.Hauck Aufhäuser belasse seine Einschätzung ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 42 Euro. Ein nachlassender Auftragseingang verschlechtere allerdings seine Bewertung, so Analyst Jonah Emerson. Der Auftragseingang des auf Optik spezialisierten Technologiekonzerns sei sowohl auf Jahres- als auch auf Quartalssicht leicht zurückgegangen.Berenberg habe die Einstufung für den Technologiekonzern auf "buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr robuste Kennziffern vorgelegt, habe Analyst Lasse Stüben analysiert. Der Auftragseingang sei wie erwartet zurückgegangen.JENOPTIK ist weiterhin eine Empfehlung des "Aktionär" und bereits investierte Anleger sollten weiterhin an der Aktie festhalten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)