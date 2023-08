Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (25.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.JENOPTIK nehme wieder Fahrt auf. Nachdem die Aktie am Mittwoch ein neues Sechsmonatstief und damit auch eine wichtige Unterstützung erreicht habe, sei sie am Donnerstag der Top-Performer im TecDAX gewesen. Auch die Analysten würden an ihren Einschätzungen festhalten und deutliches Potenzial sehen.Die JENOPTIK-Aktie habe gestern um 3% zulegen können und sei damit Tagesgewinner im TecDAX gewesen. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass die Aktie am Mittwoch die wichtige Unterstützung bei 25,06 Euro getestet habe. Damit hätten noch offene Limit-Orders ausgelöst werden können, die für das nötige Volumen gesorgt hätten, damit die Aktie habe steigen können. Das Jahreshoch liege aber immer noch rund 28,5% entfernt. Der Weg dorthin werde auch nicht einfach sein, da GD50, GD100 und GD200 oberhalb des Kurses liegen und als Widerstände fungieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: