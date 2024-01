Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

25,98 EUR -0,76% (05.01.2024, 16:57)



XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

25,96 EUR -1,14% (05.01.2024, 16:54)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Photonik-Konzern und in den beiden Divisionen Advanced Photonic Solutions und Smart Mobility Solutions aktiv. Die nicht-photonischen, insbesondere auf den Automobilmarkt ausgerichteten Aktivitäten werden unter den Non-Photonic Portfolio Companies als eigenständige Marken geführt. Zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstungsindustrie, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau sowie Verkehr. (05.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Mit einem Wochenverlust von aktuell rund neun Prozent sei die JENOPTIK-Aktie alles andere als gut ins neue Jahr gestartet. Allein am Mittwoch habe die Aktie rund sechs Prozent verloren.Wegen des schwachen Marktumfelds hätten viele Nebenwerte in dieser Woche stark nachgegeben. Die JENOPTIK-Aktie sei besonders stark betroffen gewesen, da der Kurs am Dienstag unter die wichtige Unterstützung bei 28,20 Euro gefallen sei, woraufhin der MACD ein bearishes Cross ausgebildet habe, was zu den starken Kursverlusten am Mittwoch geführt habe. Auch am heutigen Freitag setze sich die Abwärtsbewegung fort, die Aktie stehe aktuell 1,6 Prozent im Minus.Die nächste Haltemarke wäre der GD50 bei 25,06 Euro. Danach folge das Hoch vom 30. November bei 25,00 Euro als nächste Unterstützung. Sollte auch diese nicht halten, dürfte das Tief vom 28. November bei 23,72 Euro getestet werden.Investierte Anleger halten daher weiterhin an der JENOPTIK-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link