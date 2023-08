NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

34,84 USD -0,11% (17.08.2023, 15:39)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (17.08.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von der Citigroup:Alicia Yap, Analystin der Citigroup, bestätigt ihre Kaufempfehlung für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD), senkt aber das Kursziel.Das Unternehmen habe solide Q2-Ergebnisse gemeldet und sollte in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein besseres Wachstum verzeichnen. Die Analystin gehe davon aus, dass JD.com den Turnaround schaffe und in den kommenden Quartalen ein beschleunigtes Umsatzwachstum mit einer stetigen Gewinnverbesserung erzielen werde.Alicia Yap, Analystin der Citigroup, stuft die JD.com-Aktie nach wie vor mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 68 auf 64 USD reduziert. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:31,95 EUR -0,47% (17.08.2023, 15:46)