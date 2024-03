Börsenplätze JD.com-Aktie:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Online-Handelsriesen JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.JD.com habe am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht. Der chinesische E-Commerce-Riese habe die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Zudem habe das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die Aktie von JD.com reagiere mit einem zweistelligen Kurssprung.Für das abgelaufene Quartal habe JD.com einen Nettoumsatz von 42,51 Milliarden Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 3,6 Prozent im Vergleich zum Q4/22 entspreche und die von Analysten erwarteten 41,67 Milliarden Dollar übertroffen habe. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 0,74 Dollar gelegen und damit sowohl die 0,67 Dollar je Aktie im Vorjahresquartal als auch die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 0,63 Dollar je Aktie übertroffen.Als Reaktion auf die starken Ergebnisse habe JD.com ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von drei Milliarden Dollar bekannt gegeben und die jährliche Dividende um 23 Prozent auf jetzt 0,38 Dollar pro regulärer Aktie beziehungsweise 0,76 Dollar pro ADR erhöht.Die Zahlen von JD.com seien in jederlei Hinsicht positiv zu bewerten. Dank der höheren Ausschüttung liefere die Aktie trotz des Kurssprungs eine attraktive Dividendenrendite von rund drei Prozent. Zudem dürfte das neue Aktienrückkaufprogramm den Kurs in Zukunft weiter stabilisieren.Spekulativ orientierte Anleger können bei JD.com einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Wer weniger Risiko eingehen möchte, greift erst zu, wenn die Aktie ein neues Jahreshoch markiert und dadurch ein Kaufsignal erzeugt hat. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link