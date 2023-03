NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

44,40 USD +7,82% (30.03.2023)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (31.03.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD).Während die Aktie unterbewertet erscheine und langfristig Potenzial für eine bedeutende Aufwärtsbewegung habe, seien die Bedingungen für eine kurzfristige Freigabe der Bewertung nicht mehr gegeben, da die Wettbewerbsbedenken nach wie vor groß seien und "wahrscheinlich nicht nachlassen", da JDs historischer Partner und Investor Tencent den Trichter hinuntergehe, um E-Commerce-Transaktionen direkt zu ermöglichen. Loop füge hinzu, dass die Nachfrage nach chinesischen Aktien nach wie vor gering sei und andere Vehikel für globale Anleger in naher Zukunft wahrscheinlich attraktiver erscheinen würden.Die Analysten von Loop Capital stufen die JD.com-Aktie von "buy" auf "hold" herunter und senken das Kursziel von 82,00 USD auf 49,00 USD. (Analyse vom 31.03.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:40,70 EUR -0,12% (31.03.2023, 15:32)