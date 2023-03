Hinweis auf Interessenkonflikte:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unerwartete Nachricht zu den aktuellen Zahlen von JD.com! Nach der monatelangen Gegenbewegung vom Tief hätten chinesische Internet- und Tech-Aktien in den vergangenen Wochen wieder deutlich korrigiert. Unterdessen würden sich positive Zeichen von fundamentaler Seite häufen. Heute lege mit JD.com ein chinesischer E-Commerce-Gigant sein Quartalsergebnis vor.Die wichtigsten Daten: Der Umsatz bleibe hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Nettoquartalsumsatz zuletzt um sieben Prozent auf 295,4 Milliarden Yuan (42,8 Milliarden Dollar) gestiegen. Das liege leicht unter dem von FactSet zusammengetragenen Analysten-Konsens von 296,4 Milliarden Yuan. Bloomberg zufolge habe der Konsens allerdings nur 295,1 Milliarden gelegen. Insofern treffe der Umsatz unterm Strich wohl ganz gut die Erwartungen.Der bereinigte Gewinn je ADS (die in den USA gehandelten Anteile von JD.com) liege dafür mit 0,70 Dollar deutlich über den im Vorfeld geschätzten 0,51 Dollar. Damit setze sich eine Tendenz fort, die bereits bei anderen asiatischen Tech- und Internet-Unternehmen zuletzt zu beobachten gewesen sei: Sparmaßnahmen würden zu höherer Profitabilität führen. Vor allem Sea habe diese Woche diesbezüglich überrascht - dort hatten Analysten eigentlich mit einem Verlust gerechnet.JD überrasche zudem mit 0,62 Dollar Dividende je Anteil, was bei einem aktuellen Kurs von 46,50 Dollar einer Rendite von 1,3 Prozent entspreche (ein US-Anteil entspreche zwei JD.com-A-Aktien in Hongkong - pro Hongkong-Aktie gebe es dementsprechend 0,31 US-Dollar).JD.com habe die Erwartungen mindestens erfüllt. "Der Aktionär" habe aber bereits online und im Heft in den vergangenen Wochen bereits mehrfach geschrieben, welche Faktoren derzeit auf den Kursen von China-Aktien lasten würden. Erfahrungsgemäß dürfte es heute recht volatil bei JD zugehen.Langfristig ist das aktuelle Kursniveau spannend, die Aktie ist derzeit aber keine laufende "Aktionär"-Empfehlung, so Lars Friedrich. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.