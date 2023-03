NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (13.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD), senkt aber das Kursziel von 85 auf 80 USD.Der Markt habe zwei Hauptbedenken nach den Q4-Ergebnissen des chinesischen Unternehmens und "sie sind überdimensioniert", so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Während die Erholungskurve von JD.com im ersten Quartal langsamer als erwartet verlaufe, gebe es Anzeichen für ein positives Umsatzwachstum im März. Im zweiten Halbjahr sei ein zweistelliges Wachstum zu erwarten. Zweitens rechne er für das Geschäftsjahr 2023 mit flachen Einzelhandelsmargen im Vergleich zum Vorjahr, während die konsolidierten Margen von JD.com weiter steigen sollten.James Lee, Analyst von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die JD.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 85 auf 80 USD reduziert. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:37,40 EUR -1,71% (13.03.2023, 13:16)