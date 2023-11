NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

25,68 USD +1,38% (02.11.2023, 17:06)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) von "neutral" auf "buy" hoch und senken das Kursziel von 40 auf 39 US-Dollar, nachdem sie die Coverage aufgenommen haben.JD.com befinde sich in einem Jahr des Wandels mit einer neuen Strategie, die auf der Kultivierung eines Ökosystems von Drittanbietern, dem Aufbau eines Niedrigpreis-Mind-Shares und der Verschlankung der Unternehmensstruktur basiere, um besser auf Marktveränderungen reagieren zu können. Die Neuausrichtung des Unternehmens sei "in diesem dynamischen und wettbewerbsintensiven Markt notwendig". UBS sehe eine attraktive Bewertung auf dem aktuellen Aktienniveau, da die Nettobarmittel des Unternehmens etwa 50% der Marktkapitalisierung entsprechen würden.Die Analysten der UBS stufen die JD.com-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:24,15 EUR +0,62% (02.11.2023, 17:16)