JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (11.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Online-Handelsriesen JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Das sei doch was faul! Mehr als 50 Prozent sei der Kurs von Dada Nexus seit Wochenbeginn eingebrochen. Tatsächlich gebe es einen guten Grund für den Druck auf die Aktie. Das Unternehmen selbst habe zu Wochenbeginn eine besorgniserregende Meldung gehabt - die zumindest indirekt auch Walmart und vor allem JD.com betreffe.Dada Nexus sei eigenen Angaben zufolge Chinas führende lokale On-Demand-Liefer- und Einzelhandelsplattform. Richtig toll sei die Kursentwicklung in den vergangenen Jahren ohnehin nicht gewesen. Zum Teil lasse sich das sicher auf die generell schwierige Situation rund um chinesische Internet-Aktien schieben. Bei Dada Nexus komme nun allerdings eine konkrete News dazu. Laut Unternehmen seien bei einer "einer routinemäßigen internen Prüfung bestimmte verdächtige Praktiken festgestellt" worden.Fraglich sollten nun Umsätze aus den Bereichen Online-Werbe- und Marketingdienstleistungen sein. Nach einer vorläufigen Einschätzung gehe es um rund 500 Mio. Yuan, was etwa 70 Mio. Dollar entspreche. Betroffen seien - nach derzeitigem Stand - die ersten drei Quartale 2023. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 werde "bis auf Weiteres nicht mehr als verlässlich angesehen", habe das Unternehmen in einer Börsenpflichtmitteilung mitgeteilt.Nun solle es eine unabhängige, externe Untersuchung bei Dada Nexus geben.Auffällig sei, dass die Meldung erst zu Wochenbeginn gekommen sei, während bereits vor mehreren Wochen der Chairman von Dada Nexus durch einen Top-Manager von JD.com abgelöst worden sei. Außerdem habe eine JD-Führungskraft den Finanzchef von Dada Nexus ersetzt. Aus "persönlichen Gründen", habe es damals geheißen. Angesichts der aktuellen Entwicklung stelle sich die Frage, ob intern die Unstimmigkeiten nicht schon früher bekannt gewesen seien.Dada Nexus sei vorerst zur Black-Box mutiert, auch wenn es nach derzeitigem Stand um einen relativ geringen Umsatzanteil gehe. JD.com habe die aktuelle Meldung hingegen relativ unbeeindruckt weggesteckt. Hier sei womöglich ohnehin schon viel Negatives eingepreist gewesen. Beide Aktien sind keine aktuellen AKTIONÄR-Empfehlungen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 11.01.2024)