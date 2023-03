NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

40,47 USD -2,90% (10.03.2023)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (13.03.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Barclays:Jiong Shao, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD).JD habe betont, dass die neu angekündigten Subventionen in Höhe von 10 Mrd. RMB keine zusätzlichen Ausgaben darstellen und wahrscheinlich nur begrenzte Auswirkungen auf die Margen haben würden, so der Analyst. Er habe geschrieben, dass die schwächere Umsatzprognose des Unternehmens für das erste Quartal größtenteils auf die Verlagerung einiger margenschwacher Supermarktprodukte von der ersten Partei zur dritten Partei zurückzuführen sei.Jiong Shao, Analyst von Barclays, stuft die JD.com-Aktie weiterhin mit "overweight" ein und hebt das Kursziel von 72,00 auf 74,00 USD an. (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:37,40 EUR -1,71% (13.03.2023, 11:14)