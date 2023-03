NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (13.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Fawne Jiang, Analyst von Benchmark Company, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD), senkt aber das Kursziel von 100 auf 76 USD.Das chinesische Unternehmen habe im vierten Quartal einen ausgeglichenen Umsatz und eine deutliche Steigerung der Margen und des Ergebnisses gemeldet, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. JD.com habe die Börse jedoch mit einer schwachen Prognose für das erste Quartal enttäuscht, in dem der Konzernumsatz im Jahresvergleich unverändert bleiben werde und keine klare Prognose für das Geschäftsjahr 2023 abgegeben worden sei. Das Wachstum von JD.com werde zurückgesetzt, um hinter der Branche zurückzubleiben, so dass Benchmark Company davon ausgehe, dass die Aktie kurzfristig in der "Strafbox" bleibe. Man sehe allerdings ein positiv ausgerichtetes Risiko/Rendite-Verhältnis mit einem Reset der Erwartungen und der aktuellen Bewertung.Fawne Jiang, Analyst von Benchmark Company, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die JD.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 100 auf 76 USD reduziert. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:37,55 EUR -1,31% (13.03.2023, 14:54)