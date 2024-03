NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Chicago (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) weiterhin mit "hold" ein und heben das Kursziel von 24 USD auf 26 USD an.Das Unternehmen habe ein besser als befürchtetes Ergebnis für das vierte Quartal gemeldet, obwohl die margenstarken Marktplatz- und Werbeeinnahmen deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten und im Vergleich zum Vorjahr um 4% zurückgegangen seien. Das Analysehaus füge jedoch hinzu, dass er seine frühere Bewertungsmethodik des 5-fachen des Gewinns plus Barmittel beibehalte, was eine gebrochene Aktienbewertung inmitten eines schwierigen makroökonomischen Umfelds widerspiegele.Die Analysten von Loop Capital bewerten die JD.com-Aktie unverändert mit "hold". (Analyse vom 11.03.2024)