Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (13.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) weiterhin mit "buy" ein.Die Branchendaten würden eine unsichere makroökonomische Erholung für den chinesischen Internetkonzern mit gemischten Einzelhandelsumsätzen, schwachen Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt und geringem Verbrauchervertrauen zeigen, so Mizuho in einer Research Note. Die Reisebranche sei jedoch ein Lichtblick geblieben und die aufgestaute Nachfrage nach Auslandsreisen und die Erweiterung der Flugkapazitäten sollten das Wachstum in Zukunft unterstützen, so das Unternehmen. Gleichzeitig gehe Mizuho davon aus, dass das jährliche Verkaufsereignis Double 11 aufgrund der tiefen Rabatte und der daraus resultierenden Preiselastizität eine kurzfristige Erleichterung für den E-Commerce bringen werde. Das Unternehmen habe einige Kursziele gesenkt, um dem mehrfachen Druck durch ein schwächeres Makrobild Rechnung zu tragen.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von JD.com weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 60 auf 40 USD. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:24,15 EUR +0,21% (13.11.2023, 20:01)