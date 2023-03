Börsenplätze JD.com-Aktie:



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Die Aktie von JD.com falle und plötzlich würden alle berichten, der Umsatz hätte unter den Erwartungen gelegen. Unter dem Strich seien aber die Schätzungen eigentlich mindestens getroffen worden. Beim Gewinn habe es sogar eine positive Überraschung gegeben. Doch es habe nichts geholfen: JD.com habe im US-Handel gestern massiv verloren. Der chinesische E-Commerce-Gigant sei damit kein Einzelfall. Bereits die jüngsten Zahlen von Alibaba und BAIDU seien eigentlich ordentlich ausgefallen, doch es seien Abverkäufe im US-Handel gefolgt. Bei JD.com sei gestern noch die allgemeine Marktschwäche dazugekommen, die den Kurs zusätzlich gedrückt haben dürfte. Am Ende sei ein Minus von 11% zu Buche gestanden.Und: JD-Chef Lei Xu habe gestern im Gespräch mit Analysten gesagt, dass die Erholung bei Verbraucherausgaben in China unausgewogen verlaufe. Es werde wahrscheinlich noch bis zur zweiten Jahreshälfte dauern, bis sich das Tempo der Erholung verbessere. Ein Dämpfer nach den jüngsten Meldungen, wonach China nach dem Fall der Corona-Restriktionen wieder voll auf Wachstumskurs sei. Allerdings habe es ähnlich zurückhaltende Äußerungen bereits vom Alibaba-Management gegeben. Unterm Strich würden sich also die jüngsten Daten zu Chinas Wirtschaft insgesamt und die Prognosen der E-Commerce-Unternehmen etwas widersprechen.Analysten, die im Vorfeld sehr optimistisch bezüglich des Potenzials von JD.com gewesen seien, hätten anschließend ihre Kursziele gesenkt. Die BOCOM habe beispielweise ihre Empfehlung von "kaufen" auf "halten" mit Kursziel 43 USD gesenkt. New Street habe von 80 auf 70 USD reduziert, weil der Konkurrenzkampf mit PDD im Niedrigpreis-Sektor kurzfristig aufs Wachstum drücken könne. JD.coms Nettomarge von 2,7% habe viele Investoren enttäuscht, habe William Ma, Chief Investment Officer der Grow Investment Group, gesagt. Die Citigroup habe ihr Kursziel für JD.com von 96 auf 83 USD gesenkt, empfehle jedoch den Kauf der Aktie. Kein Wunder, schließlich impliziere das Ziel bei einem aktuellen Kurs von 40 USD ein Verdopplungspotenzial. Die Credit Suisse rate ebenfalls zum Kauf (Kursziel: 87 USD).Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link