JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (10.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Der Kursaufschwung bei China-Aktien seit Mai gewinne an Dynamik und schüre die Hoffnung auf eine endgültige Trendwende. Anleger sollten bei der Aktienauswahl trotzdem selektiv vorgehen und zunächst auf ausgewählte Einzeltitel setzen.Chinesische Tech-Aktien würden sich seit Monaten klar besser als ihre US-Pendants entwickeln, mit denen sie üblicherweise verglichen würden und gegen die sie 2021 kein Land gesehen hätten. Ein Grund für die Outperformance finde sich in der zurückliegenden Kursentwicklung. Nach dem brutalen Abverkauf habe schon rein aus technischer Sicht Aufwärtspotenzial bestanden. Doch die Argumentation allein greife zu kurz. Tatsächlich fließe derzeit auch viel Geld aus dem Westen nach China und finde dort den Weg in den Tech- und Healthcare-Sektor, wie Bloomberg schreibe.Die Sorge der Anleger vor einer weiteren Regulierungswelle in der Digitalwirtschaft weiche offenbar zunehmend der Hoffnung, dass das Schlimmste überstanden sei. Dass die Spannungsthemen des Westens - hohe Inflation, Zinsangst und Konjunktureinbruch - in China weniger stark ausgeprägt seien und verschiedene Corona-Beschränkungen zuletzt gelockert worden seien, mache den Aktienmarkt zusätzlich attraktiv. Die günstige fundamentale Bewertung vieler Unternehmen gepaart mit soliden Bilanzen gebe es sozusagen als Zugabe.Seit Ende Mai habe die JD.com-Aktie um in der Spitze knapp 40% zugelegt, seither konsolidiere sie in einer Spanne von 60 bis 70 USD. Ein Ausbruch über das Hoch bei 68,29 USD könnte die JD.com-Aktie bis auf 80 USD katapultieren. Bei einem Rückfall unter die mittelfristige Abwärtstrendlinie (Anfang Juni nach oben gebrochen) gelte es, die Verluste zu begrenzen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2022)Börsenplätze JD.com-Aktie: