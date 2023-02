Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Korrekturbewegung bei chinesischen E-Commerce-Aktien wie JD.com, Pinduoduo und Alibaba weite sich aus: Der Kurs von JD.com verliere heute rund zehn Prozent, die Aktie von Pinduoduo sei acht Prozent im Minus, Alibaba rutsche mit minus drei Prozent unter die 100-Dollar-Marke. Für Druck sorge unter anderem eine Nachricht von JD.com.10 Milliarden Yuan (etwa 1,5 Milliarden Dollar) wolle JD einem Medienbericht zufolge in eine Subventionskampagne stecken, um mit PDD Holdings mitzuhalten (PDD sei neuerdings der Name von Pinduoduo). Liefergigant Meituan solle unterdessen seine Fühler nach Hongkong ausstrecken und wolle 10.000 Leute auf dem chinesischen Festland einstellen, um gegen die Essenslieferdienst-Ambitionen von ByteDance zu bestehen.Es sei eine verblüffende Kehrtwende. Nachdem gerade erst Sparrunden mit Entlassungen angesagt gewesen seien, die für Gewinnwachstum sorgen sollten, stehe nun offenbar wieder der knallharte Konkurrenzkampf im Vordergrund. Auslöser für diese Entwicklung könnten die gelockerten Zügel seitens der chinesischen Aufsichtsbehörden sein.Dieser Preiskampf könnte die Gewinnentwicklung der Unternehmen belasten. Für JD.com sei es heute der tiefste Kursfall seit mehreren Monaten.Interpretieren ließe sich der Vorgang aber auch als Rückkehr zur Normalität. Eine Korrektur nach dem deutlichen Anstieg in den vergangenen Monaten sei zu erwarten gewesen. Diese führe nun allerdings schon wieder recht weit. Vermutlich würden sich viele kurzfristig orientierte Trader derzeit aus einem der beliebtesten Trades an der Wall Street in den vergangenen Monaten verabschieden: China long. Das könnte am Ende den Boden für längerfristig orientierte Investoren bilden, die das Abenteuer China-Aktien nicht scheuen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.