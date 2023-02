Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Baidu, JD.com.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

48,30 EUR -1,33% (14.02.2023, 16:40)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

51,80 USD -1,20% (14.02.2023, 16:48)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (14.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der nächste Tech-Hype nach dem Metaverse: Chatbots wie ChatGPT. Und plötzlich sei jeder dabei. Microsoft habe sich praktischerweise ohnehin an der Entwicklung des ChatBots beteiligt. In China hätten Alibaba ( ISIN US01609W1027 WKN A117ME ) und BAIDU ( ISIN US0567521085 WKN A0F5DE ) neulich angekündigt, eine Alternative an den Start zu bringen. Zweit weitere China-Tech-Größen würden nachziehen.Alibabas E-Commerce-Rivale JD.com habe vor einigen Tagen eine Industrieversion von ChatGPT angekündigt. Diese solle auf die Bereich Einzelhandel und Finanzen spezialisiert sein. Das Produkt werde in der Lage sein, Inhalte zu generieren (darunter Finanzanalysen und Produktzusammenfassungen) und Dialoge mit Menschen zu führen, habe es von JD.com geheißen - also nichts Besonderes eigentlich. Einfache Chatbots gebe es jedenfalls bereits seit Jahren, beispielsweise in der elektronischen Kundenbetreuung per Internet. Aber derzeit muss halt jedes Unternehmen zeigen: Wir sind auch dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". So wie damals beim Metaverse.Auch der E-Learning-Ableger von NetEase ( ISIN US64110W1027 WKN 501822 ), Youdao, schicke einen Chatbot ins Rennen um die Nutzergunst. Seit Ende 2022 seien Einsatzmöglichkeiten geprüft worden, ein entsprechendes Demoprodukt im Stil von ChatGPT solle laut einem Unternehmenssprecher bald verfügbar sein. Als Anwendungsmöglichkeiten seien Unterricht durch die Künstliche Intelligenz und die Bewertung von Arbeiten genannt worden.Unterdessen sei in der staatlichen China-Publikation "The Securities Times Newspaper" vergangene Woche vor einem Hype rund um KI-Aktien gewarnt worden. Anleger sollten dem Trend nicht hinterherrennen.Die Warnung eines chinesischen Staatsmediums darf aber als Zeichen gedeutet werden, dass Chinas Behörden die Angelegenheit im Blick haben - das könnte bei chinesischen Unternehmen künftig dazu führen, dass diese vorsichtiger sind mit Meldungen, die zu Chatbot-Euphorie und damit zu entsprechenden Kursbewegungen führen könnten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: