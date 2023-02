Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (10.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Es gelte als der spannendste Auslandsmarkt für chinesische Unternehmen und eine der aussichtsreichsten Wachstumsregionen überhaupt für Investoren: Südostasien. Dazu würden Länder wie Vietnam, Thailand, Singapur, Indonesien und Malaysia gehören. Auch JD.com habe hier erklärtermaßen erfolgreich sein wollen, doch nun müsse der chinesische E-Commerce-Riese einen herben Rückschlag hinnehmen.JD werde sein Onlinehandelsgeschäft in Thailand und Indonesien im März einstellen, wie Ende Januar gemeldet worden sei. Nach acht Jahren liege das Unternehmen in Sachen Nutzerzahlen deutlich hinter Alibabas Lazada und Shopee (gehöre zu Sea, woran wiederum Tencent einen Anteil halte). Einziger Trost: Als Logistik-Service-Unternehmen werde JD.com weiterhin in der Region aktiv bleiben und wolle auch künftig im Ausland seine Investitionen in diesen Bereich erhöhen.JD setze bekanntlich stark auf moderne Logistik und Lagerhaltung und habe sich dadurch während der Corona-Pandemie in China besser behauptet als Alibaba. Gestern sei mit Harvest & JD Storage Logistics REIT Chinas erster privater Warenhaus-REIT an der Börse gestartet.Im Ausland habe sich chinesische E-Commerce-Unternehmen schon beinahe traditionell schwertun. In Südostasien habe auch Alibaba seit Jahren Schwierigkeiten, sich an die lokale Mentalität anzupassen. Die Probleme zwischen der chinesischen Führung und der lokalen Lazada-Kultur seien regelrecht chronischer Natur, inklusive einem hohen Verschleiß an Führungskräften. Erst im vergangenen Juni sei wieder mal ein neuer Chef ernannt worden. Im Juli 2022 sei bekannt geworden, dass Alibaba seinen Tmall-Ableger in Hongkong schließe.Angesichts der laufenden Seitwärtsphase drängt sich derzeit ein Kauf von JD.com allerdings nicht unmittelbar auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.