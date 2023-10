Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

25,35 EUR -1,74% (16.10.2023, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

27,05 USD -2,80% (13.10.2023)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Robin Zhu, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) von "outperform" auf "market perform" herab.Die Aktien von JD.com würden sich seit fast dem gesamten Jahr auf einem Abwärtstrend befinden und seien stark gefallen, nachdem das Unternehmen für den Rest des Jahres 2023 eine deutlich schwächere Entwicklung als von der Börse erwartet angekündigt habe. Bernstein zufolge hätten Gegenwind in der Kategorie und schwache makroökonomische Faktoren dazu beigetragen, dass die Dinge schief gelaufen seien.Zhu habe jedoch Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was eine Trendwende herbeiführen könnte. Er bezweifele zwar nicht, dass JD.com weiterhin Marktanteile in den Bereichen Elektronik und Haushaltsgeräte gewinnen könne, glaube aber nicht, dass das Unternehmen den Konkurrenten PDD und Douyin den Rang ablaufen könne.Robin Zhu, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die JD.com-Aktie von "outperform" auf "market perform" herab. Das Kursziel werde von 55,00 auf 31,00 USD reduziert. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie: