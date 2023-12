NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

26,80 USD -2,31% (01.12.2023, 15:35)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD).Es werde für JD schwierig sein, eine erfolgreiche "Low Price"-Strategie zu verfolgen, und die Expansion von PDD und Douyin in den Kategorien Elektronik und Haushaltsgeräte werde immer aggressiver, was zu einem Druck auf das GMV- und Umsatzwachstum sowie die Margen von JD im Jahr 2024 führen könnte, so der Analyst im Rahmen eines umfassenderen Forschungsberichts über den chinesischen E-Commerce.Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Aktie von JD.com unverändert mit "equal weight" und reduziert das Kursziel von 33,00 auf 30,00 USD. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:24,70 EUR -1,98% (01.12.2023, 15:48)