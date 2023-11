NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

27,61 USD -1,67% (17.11.2023, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial senken das Kursziel für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) von 38 auf 30 USD.JD agiere weiterhin vor einem schwierigen makroökonomischen Hintergrund und Susquehanna sei ermutigt gewesen zu sehen, dass das Unternehmen Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen erziele. Während Susquehanna JD als solide im großen chinesischen E-Commerce-Markt positioniert sehe, sehe man auch das Potenzial für eine längerfristige Förderung durch die Skalierung seiner Werbe- und Logistikinitiative.Die Analysten von Susquehanna Financial bewerten die Aktie von JD.com weiterhin mit "neutral". (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:25,45 EUR +0,39% (20.11.2023, 13:20)