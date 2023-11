NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

27,82 USD -2,69% (16.11.2023, 16:31)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (16.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Der chinesische Online-Handelsriese habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch ordentlich zulegen können. Nach dem heutigen Gespräch zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Präsident Xi Jinping müsse die Aktie aber vorbörslich die Gewinne vom Vortag wieder abgeben. Heute würden aber dunkle Wolken aufziehen, nachdem Biden gesagt habe, er habe seine Ansicht nicht geändert, dass der chinesische Präsident Xi Jinping ein Diktator sei - eine Bemerkung, die in Peking wahrscheinlich auf Unmut stoßen dürfte. Die JD.com-Aktie falle daraufhin vorbörslich um rund 5%.Anhand der heutigen Reaktion könne man schließen, dass es für die Aktie weiterhin schwierig werde, wenn sich das Verhältnis zwischen den USA und China nicht aufhelle. Anleger sollten deshalb einen Bogen um die JD.com-Aktie machen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:25,50 EUR -3,41% (16.11.2023, 16:39)