JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die JD.com-Aktie in den vergangenen Tagen mal wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen sei, sei JD zumindest an anderer Stelle gerade ein Börsenerfolg gelungen. Das Unternehmen habe in Shanghai diese Woche den ersten börsennotierten China-REIT eines Privatunternehmens mit Warenhäusern unter die Investoren gebracht - und die hätten begeistert zugegriffen.Gestern sei der erste Handelstag für den Harvest & JD Storage Logistics REIT gewesen. Beim Börsen-Debüt sei der Kurs gleich mal zwölf Prozent angesprungen. Betrieben und verwaltet werde der REIT operativ von JD Property, einer Tochtergesellschaft von JD.com (Anmerkung: JD habe auch einen in Hongkong handelbaren Ableger namens JD Logistics, der nicht direkt involviert sei, der Kurs zeige dementsprechend wenig Reaktion), für das Finanzielle sei Harvest Fund Management verantwortlich, ein chinesischer Vermögensverwalter. Der REIT habe knapp 1,8 Milliarden Yuan (etwa 250 Millionen Euro) eingesammelt und sei 126fach überzeichnet gewesen. Das Interesse sei also viel höher als das Angebot gewesen.Bei einem REIT (Real-Estate-Investment-Trust) handele es sich um eine Aktiengesellschaft, die explizit im Immobiliensektor operiere. Mit der speziellen Konstruktion seien Vorschriften und steuerliche Sonderregelungen verbunden, die dazu führen würden, dass ein Großteil der Gewinne regelmäßig an die Investoren ausgeschüttet werde.Zum REIT würden drei Logistikparks in Langfang, Wuhan und Chongqing mit einer Gesamtfläche von 350.995 Quadratmetern gehören. Bei allen drei Mega-Lagerhallen-Komplexen handele es sich laut JD um Immobilien, die zum Modernsten gehören würden, was China in der Hinsicht zu bieten habe (Größe, Automatisierung). Vermietet seien 100 Prozent - mit einer durchschnittlichen Mietdauer von fünf Jahren (Branchendurchschnitt: drei Jahre). WKN A117ME ) habe jüngst beispielsweise eine Kooperation mit der Deutschen Post im europäischen Ausland gemeldet.Angesichts der laufenden Seitwärtsphase drängt sich nach der starken Erholungsbewegung derzeit ein Kauf von JD.com allerdings nicht unmittelbar auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: