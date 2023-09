NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

34,26 USD +0,47% (05.09.2023, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (06.09.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Loop Capital:Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD).Die Bewertung von JD.com sei auf das Niveau einer "kaputten Aktie" gesunken, wobei makroökonomische und wettbewerbsbezogene Bedenken durch die Bereinigung unrentabler und nicht strategischer Geschäftsaktivitäten, die sich weiterhin in den gemeldeten Ergebnissen niederschlagen würden, noch verstärkt würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Aktie sei attraktive bewertet und biete das Potenzial für einen bedeutenden Wertzuwachs bei sich verbessernden makroökonomischen Bedingungen. Der Analyst sehe aber keine unternehmensspezifischen Katalysatoren für einen erneuten Kursanstieg naher Zukunft.Rob Sanderson, Analyst von Loop Capital, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die JD.com-Aktie bestätigt und das Kursziel sei von 42 auf 39 USD reduziert. (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:31,75 EUR -0,78% (06.09.2023, 15:23)