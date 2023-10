NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (15.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD), senkt aber das Kursziel.Die US-Bank habe die Umsatzschätzungen für Q3 und Q4 unter Berufung auf relativ gedämpfte Konsumtrends, die hohe Basis des Unternehmens, den intensiven Wettbewerb und die anhaltenden Auswirkungen der Restrukturierungsmaßnahmen nach unten revidiert, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Citigroup sehe die Bewertung von JD.com als anspruchslos an, glaube jedoch, dass der Aktienkurs in einer gewissen Bandbreite bleiben werde.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die JD.com-Aktie bestätigt und das Kursziel von 64 auf 43 USD reduziert. (Analyse vom 13.10.2023)