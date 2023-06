Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (15.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zweieinhalb Jahre währe der Abwärtstrend bei Alibaba-Konkurrent JD.com bereits schon. Bodenbildungsversuche seien bislang immer wieder durch neue Abverkaufswellen vereitelt worden, der aktuelle allerdings sei vielversprechend - auch weil die Aktie so viel fundamentalen Rückenwind wie lange nicht habe. Reiche das für die ersehnte Trendwende?Tagesaktueller Rückenwind komme von der chinesischen Notenbank. Die habe sich angesichts der bisher nicht wie erwünscht verlaufenden wirtschaftlichen Erholung für Marktbeobachter überraschend dazu entschlossen, einen ihrer wichtigen Zinssätze, nämlich den für kurzfristige Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent zu senken. Die Notenbanker dürften sich davon vor allem Impulse für den privaten Konsum erhoffen. Als Chinas Nummer Zwei im E-Commerce-Geschäft sei JD.com einer der natürlichen Profiteure dieser Maßnahme.Schon in den kommenden Tagen habe der Alibaba-Konkurrent die Chance, genau das unter Beweis zu stellen, denn ab dem Sonntag stehe mit dem von JD.com geschaffenen "618" (bezogen auf den 18. Juni, dem Gründungsdatum des Unternehmens) nämlich eines der inzwischen wichtigsten Shopping-Events der Volksrepublik an. Während des 18-tägigen Aktionszeitraumes hätten chinesische E-Commerce-Händler im vergangenen Jahr Waren im Wert von umgerechnet 83 Mrd. Dollar verkauft. Der Wert sei von Analysten als enttäuschend bezeichnet worden, demonstriere aber das grundsätzliche Potenzial, das in dem Event stecke - auch für den Aktienkurs von JD.com.Die Vorgabe aus dem Vorjahr zu schlagen, sollte angesichts der heute Nacht veröffentlichten Einzelhandelsumsätze kein Problem werden. Die hätten zwar erneut unter den Erwartungen der Analysten gelegen, mit einem Plus von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr würden sich die chinesischen Einzelhändler aber nicht zu verstecken brauchen - erst recht nicht im Direktvergleich zu ihren europäischen und US-amerikanischen Pendants.Kurspotenzial bestehe für JD.com aktuell bis zur Oberkante des Abwärtstrends. Das Ziel von etwa 50 Dollar verbürge sich dabei für ein Potenzial von 25 Prozent. Zur Unterseite sei die Unterstützung bei 33 Dollar zu beachten; sollte diese nachhaltig (etwa auf Wochenbasis) unterschritten werden, sei mit weiteren Abgaben mindestens bis zur Abwärtstrendunterkante zu rechnen.Für einen erfolgreichen Bodenbildungsversuch mit Trendwendepotenzial habe Chinas E-Commerce-Riese JD.com aktuell so viel fundamentalen Rückenwind wie lange nicht. Auch die technische Ausgangslage sei mit einer bullischen Divergenz im Wochenchart vielversprechend.Noch nicht investierte Anleger steigen in die laufende Empfehlung von "Der Aktionär" ein und beachten den Stopp von 30,60 Dollar, so Max Gross von "Der Aktionär" JD.com-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)