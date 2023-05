Börsenplätze JD.com-Aktie:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein chinesisches Online-Versandhaus. Die Plattform bietet in nahezu allen Bereichen der Konsumgüterindustrie Produkte an: Darunter in den Feldern Telefonie und Computer inklusive Zubehör sowie weitere Elektronikgeräte; Kleidung, Schuhe und Taschen; Garten und Heim; Schmuck und Uhren; außerdem vertreibt JD Sportartikel, Schönheitsprodukte, Spielzeug oder Automobilzubehör. Das Unternehmen bietet seine Dienste über die Homepage JD.com sowie über mobile Anwendungsmöglichkeiten an. (15.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com stehe am Montag an der Spitze der NASDAQ-100-Gewinner. Offensichtlich würden die Quartalszahlen aus der Vorwoche noch nachwirken, die die Erwartungen des Marktes klar übertroffen hätten. Zudem dürfte der Ausblick auf das laufende Quartal den Anlegern gut gefallen haben.JD.com habe im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres rund 243 Milliarden Yuan umgesetzt und damit die Prognosen um 2,5 Milliarden geschlagen. Der bereinigte Gewinn pro ADR habe bei 4,76 Yuan und damit fast 40 Prozent über den Erwartungen gelegen. Darüber hinaus habe JD.com ein schnelleres Wachstum des Bruttowarenwerts im zweiten Quartal in Aussicht gestellt.Letztendlich könnte auch eine Rolle spielen, das Finanzchefin Sandy Xu den glücklosen CEO Lei Xu ablösen werde. Der trete aus "personellen Gründen" zurück.JD.com ist eine heiße Kiste, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Technisch betrachtet könnte es nach einer Bodenbildung ausschauen, doch nur hartgesottene Trader sollten eine Wette eingehen. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link