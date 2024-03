TSX-Aktienkurs Ivanhoe Mines-Aktie:

15,71 CAD -0,57% (26.03.2024, 18:49)



ISIN Ivanhoe Mines-Aktie:

CA46579R1047



WKN Ivanhoe Mines-Aktie:

A1W4VG



Ticker-Symbol Ivanhoe Mines-Aktie:

IYAA



TSX-Symbol Ivanhoe Mines-Aktie:

IVN



Ivanhoe Mines Ltd.:



Ivanhoe Mines Ltd. (ISIN: CA46579R1047, WKN: A1W4VG, Ticker-Symbol: IYAA, TSX-Symbol: IVN) ist ein in Bergbau-, Erschließungs- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf den Abbau, die Erschließung und die Exploration von Mineralien und Edelmetallen auf seinen Liegenschaften, die sich hauptsächlich in Afrika befinden. (26.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ivanhoe Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Ivanhoe Mines Ltd. (ISIN: CA46579R1047, WKN: A1W4VG, Ticker-Symbol: IYAA, TSX-Symbol: IVN) unter die Lupe.Die Ivanhoe Mines-Aktie sei endlich auf ein neues Hoch ausgebrochen. Mit der Kamoa-Kakula habe der kanadische Konzern in Kongo eine sehr hochgradige Kupfermine, deren Produktion wahnsinnig stark wachse. Ivanhoe Mines sei zwar ein etwas spekulativer und volatiler, aber auch ein spannender Wert. Die Wachstumsfantasie sei hier aber wesentlich höher als bei vielen anderen Kupferproduzenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ivanhoe Mines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ivanhoe Mines-Aktie:10,865 EUR +1,16% (26.03.2024, 17:07)