Moody's habe vor mehr als einem Jahr darauf hingewiesen, dass die Probleme Italiens in den Strukturreformen und der Situation auf dem Energiemarkt lägen. Meloni weise jedoch darauf hin, dass Italien in diesen beiden Bereichen Verbesserungen erzielt habe. Natürlich würden die jüngsten Prognosen des IWF darauf hindeuten, dass Italien länger brauchen werde, um aus der übermäßigen Verschuldung herauszukommen - die Verschuldung im Verhältnis zum BIP werde voraussichtlich bis 2028 durchgehend über 140% liegen, obwohl gleichzeitig ein moderater Rückgang erwartet werde. Erwähnenswert sei auch, dass Länder wie Frankreich, das Vereinigte Königreich und auch Japan eine Verschuldung von deutlich über 100% des BIP aufweisen würden, deren Kreditwürdigkeit jedoch viel höher sei.



Außerdem dürfe nicht vergessen werden, dass Moody's die niedrigste Bonitätsstufe unter den drei großen Ratingagenturen habe. Eine Herabstufung durch Moody's müsse nicht zwangsläufig bedeuten, dass Fonds, die nur in Investment-Grade-Schuldtitel investieren würden, versuchen würden, italienische Schuldtitel zu verkaufen. Darüber hinaus habe die EZB im vergangenen Jahr ein Instrument vorgestellt, das einer übermäßigen Ausweitung der Spreads entgegenwirken solle. Bislang sei dieses Instrument nicht eingesetzt worden. Es sei erwähnenswert, dass Italien bei einer Herabstufung nicht sofort bankrottgehen werde und auch nicht aus der Eurozone oder der Europäischen Union austreten werde. Es sei unwahrscheinlich, dass jemand erwarte, dass eine solche Situation eintreten könnte.



Darüber hinaus sei es erwähnenswert, dass es sich natürlich um eine historische Situation handeln würde, genau wie eine Herabstufung des Ratings in den USA, aber gleichzeitig könnten die Auswirkungen begrenzt sein, wenn man auch die Absicherungsinstrumente betrachte. Im Falle einer Herabstufung des Ratings wären die Marktbewegungen zunächst sicherlich groß. Bestehe aber auch die Möglichkeit einer Bewegung in die andere Richtung, und was würden die Finanzmärkte davon halten?



Der FTSE MIB-Index (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) habe in diesem Jahr fast 25% zugelegt, mehr als der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) oder der amerikanische S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0). Andererseits enthalte der Blue-Chip-Index die größten Finanzunternehmen, die von den hohen Zinssätzen profitiert hätten. Bei den kleineren Werten sei diese Euphorie nicht so ausgeprägt, was kleineren Unternehmen, vor allem aus dem Finanzsektor, die Chance geben würde, diese Lücke zu schließen. Goldman Sachs selbst schätze, dass ein Anstieg der Zinsspanne um 10 Basispunkte zu einem Ausverkauf von 2% bei Banken führen könnte. Angesichts der starken Zuwächse großer Banken wie UniCredit (ISIN IT0005239360/ WKN A2DJV6) seien kleinere Unternehmen des Finanzsektors einen Blick wert, wenn der Renditeabstand weiter sinke.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzten Tage könnten darauf hindeuten, dass der Markt ruhig ist, so die Experten von XTB.Dies sei jedoch nur ein Anschein, denn es sei möglich, dass ein Ruck bevorstehe. Alles wegen der Aktualisierung der Kreditwürdigkeit des G7-Landes. Die Experten von XTB würden sich die Frage stellen, ob wir etwas zu befürchten hätten.Die Aktualisierung der Kreditwürdigkeit Italiens werde für Freitag erwartet. Es sei erwähnenswert, dass Moody's im vergangenen August beschlossen habe, den Ratingausblick für Italien von stabil auf negativ zu ändern. Noch wichtiger sei, dass sich Italiens Kreditwürdigkeit an der Grenze zwischen "Investment Grade" und "Junk Grade" (BAA3) befinde. Zum jetzigen Zeitpunkt scheine eine Herabstufung nicht das Basisszenario zu sein - das sei nicht wirklich das, was der Markt einpreise. Der Renditeabstand liege derzeit bei 170 Basispunkten, obwohl er bis vor kurzem noch bei fast 200 Basispunkten gelegen habe. Darüber hinaus sei der Spread viel niedriger als bei der Herabstufung der Kreditwürdigkeit im Sommer 2022, als die "umstrittene" Giorgia Meloni die italienische Regierung übernommen habe.