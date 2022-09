Als Herausforderer Melonis gelte der ehemalige Ministerpräsident Enrico Letta, der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei (PD). Sein Versuch, den Wahlkampf als Entscheidung zwischen Links-Rechts, zwischen Rechtsstaatlichkeit und Nationalismus zu stilisieren, scheine nicht aufzugehen. Er habe zuletzt an Zustimmung verloren, seine Partei sei auf gut 20% gefallen. Das linke Lager gelte als zerstritten, so dass eine Überraschung hier wenig wahrscheinlich sei. Das möge auch daran liegen, dass es Meloni geschafft habe, als konservativ und national, aber nicht als extrem wahrgenommen zu werden. Sie gebe sich gemäßigt auch in Bezug zu Europa und stehe weder für einen Austritt Italiens aus der EU, noch gelte sie als Unterstützer Putins. Das unterscheide sie von Berlusconi - immerhin früherer Ministerpräsident mit einer Rekordamtszeit - und von Salvini.



Das Wahlergebnis dürfte weitere Herausforderungen für die EU bringen. Mit Italien würde das Lager derer größer werden, die auf ein stärker föderales Europa mit einer nationalen Betonung setzen würden. So seien die "Brüder Italiens" im Europaparlament mit der polnischen PiS-Partei verbündet. Meloni habe sich jüngst gegen eine Verurteilung Ungarns und die Streichung von EU-Geldern ausgesprochen. Politisch würde es in Europa unruhiger, das müsse aber finanzpolitisch nicht unbedingt der Fall sein.



Erst einmal gelte es abzuwarten, wie stark Melonis Mandat ausfalle. Übertrieben wäre sicherlich, ein Wahlsieg des Mitte-Rechts-Bündnisses als Marsch Italiens in den Faschismus zu befürchten. Schließlich sei keineswegs sicher, dass Salvini und Berlusconi dauerhaft an ihrer Seite stehen würden. Im Zweifel komme auch Meloni nicht über die durchschnittliche Amtszeit von derzeit knapp zwei Jahren hinaus. Das neue Parlament werde jedenfalls am 13. Oktober zusammenkommen, die Regierungsbildung könne zwischen 1 und 3 Monaten in Anspruch nehmen.



Am Rentenmarkt sei Draghis Reformdividende inzwischen aufgebraucht. Die Zinsdifferenz gegenüber Deutschland habe sich auf knapp 230 Basispunkte geweitet. In den letzten zehn Jahren habe sich diese bei gut 200 Basispunkten eingependelt. Der jüngste Anstieg sei für Italien tragbar. Von einer Staatsschuldenkrise 2.0 oder gar einem "Italexit" könne keine Rede sein. Zwar seien nach dem Wahlergebnis Ausschläge von 250 Basispunkten oder mehr zu erwarten, zumal sich wohl Hedgefonds gegen italienische Staatsanleihen positioniert hätten. Womöglich sei das aber als Ansage an die EZB zu werten, damit sie zeigen könne, wie weit sie mit ihrem Anti-Fragmentierungsinstrument gehe. Doch bedürfe es für einen solchen "Test" radikaler Aussagen der künftigen Ministerpräsidentin. Bislang habe sie sich nicht auf dieses Eis begeben. Kurzfristig scheine daher eine Krise am europäischen Rentenmarkt nicht in Sicht. (23.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum mit der höchsten Staatsverschuldung von gut 150% am BIP wählt ein neues Parlament, so die Analysten der Helaba.Italien sei in jeder Hinsicht ein europäisches Schwergewicht. Für das Land werde es dann die 67. Regierung seit Kriegsende sein und vermutlich zum ersten Mal mit einer Frau an der Spitze. Das aktuelle Kabinett unter Ministerpräsident Draghi - aus einer Regierungskrise hervorgegangen - gelte als "Expertenregierung" und habe wichtige Reformen zur Steigerung der Produktivität Italiens auf den Weg gebracht. Am Rentenmarkt sei dies honoriert worden: Die Zinsaufschläge gegenüber Deutschland - Maßstab für die Risikoeinschätzung der Anleger - seien während seiner Amtszeit auf ein Rekordtief gesunken. Nun aber würden wohl andere Zeiten beginnen.