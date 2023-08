Hamburg (www.aktiencheck.de) - Obwohl die italienische Regierung ein BIP-Wachstum von 1,2% für das Gesamtjahr 2023 erwartet, haben sich die Aussichten nach einem starken ersten Quartal (1,9% Q/Q) deutlich eingetrübt: Die verschärften Finanzierungsbedingungen aufgrund des laufenden Zinsanhebungszyklus der Europäischen Zentralbank und die globale Konjunkturabkühlung haben die italienische Wirtschaft - ähnlich wie die industrielastige deutsche Volkswirtschaft - negativ beeinflusst, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.



Im zweiten Quartal sei das BIP sogar im Quartalsvergleich um 0,3% geschrumpft, was die Sorgen hinsichtlich des avisierten Jahreswachstums verstärke. Der Gesamt-PMI des HCOB-Einkaufsmanagerindex sei im Juni auf 49,7 gefallen, was knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 liege und auf Schrumpfung hindeute. Im Verarbeitenden Gewerbe sehe es zu Beginn des dritten Quartals weiterhin besonders düster aus: Im Juli sei der HCOB PMI zum vierten Mal in Folge geschrumpft und liege nur noch bei einem Wert von 44,5, deutlich im Schrumpfungsbereich. Die Auftragseingänge und die laufende Produktion sowie die Auftragsbestände seien in diesem Zeitraum mit historisch hohen Raten zurückgegangen.



Das rechtes Bündnis der Premierministerin Giorgia Meloni führe in Italien einen schwierigen Drahtseilakt auf: Es versuche einerseits, für die heimische Wählerschaft das identitäre Profil zu stärken. Andererseits versuche die Koalition für die ausländischen Verbündeten an den Kardinaltugenden der Austerität in Haushaltfragen und dem transatlantischen Bündnis im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg festzuhalten. Dieser Balanceakt habe im westlichen Bündnis dazu geführt, dass man in Frage stelle, wie bedingungslos ihr Bekenntnis zur Teilnahme an der von US-Präsident Biden ausgerufenen "Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie" sein solle. Der erste echte Test von Melonis Pragmatismus könnte bald bevorstehen, falls Brüssel entscheiden sollte, keine weiteren Zahlungen im Rahmen des RRF-Programms an Italien zu leisten oder zumindest die Auszahlungen längerfristig auszusetzen. Ein weiterer Prüfstein wäre Melonis Reaktion, falls US-Präsident Biden bei einem Nicht-Austritt Italiens aus dem chinesischen Investitionsprojekt der "Neuen Seidenstraße", dem Italien als einziges G7-Land angehöre, der italienischen Regierung zukünftig die "kalte Schulter" zeigen würde. (Wochenbarometer vom 03.08.2023) (03.08.2023/ac/a/m)





