Auch in Italien seien die privaten Konsumausgaben 2022 aufgrund von Nachholeffekten bei Dienstleistungen mit 4,6% deutlich gestiegen. Die Sparquote sei auf das Vorkrisenniveau gesunken. Weitere Rückgänge dürften sich in Grenzen halten. Umso stärker belaste die hohe Inflation. Obwohl die Preissteigerungen bei Strom und Gas zurückgegangen seien, habe die Rate im März in harmonisierter Rechnung immer noch 8,2% betragen. Der Preisdruck habe sich auf viele Bereiche ausgebreitet. Die Kernrate habe zuletzt bei 5,3% gelegen. 2023 dürfte die Inflationsrate knapp 7% erreichen. Die Löhne könnten hier erneut nicht mithalten, so dass die Arbeitnehmer in realer Rechnung Verluste hinnehmen müssten. Trotzdem habe sich das Konsumklima zuletzt etwas verbessert. Ein Grund hierfür dürfte die steigende Beschäftigung sein.



Der Corona-bedingte Einbruch von 2020 sei mittlerweile aufgeholt. Die privaten Konsumausgaben dürften 2023 nicht stärker als das Bruttoinlandsprodukt (0,7%) zulegen. Nach den Steuerentlastungen für Familien und Unternehmen, um hohe Energiekosten abzufedern, seien vorerst keine weiteren Hilfen geplant. Das eingeführte Bürgergeld für Bedürftige (Reddito die Cittadinanza) laufe sogar aus.



Mit der geplanten Steuerreform solle ab 2025 u.a. die Zahl der Steuersätze bei der Einkommensteuer von heute vier auf drei verringert werden. Allein hierfür würden Kosten zwischen 4 und 10 Mrd. Euro genannt. Dies solle der erste Schritt hin zu einer Flat Tax sein. Ob diese aufgrund der hohen Kosten wirklich bis zum Ende der Legislaturperiode 2027 realisiert werden könne, bleibe abzuwarten. Darüber hinaus seien Entlastungen für Unternehmen wie die Senkung der Körperschaftsteuersätze sowie die Abschaffung der regionalen Wertschöpfungssteuer geplant.



Der Außenhandel habe das Wirtschaftswachstum 2022 belastet. In diesem Jahr dürfte es zu einer Gegenbewegung kommen. Bereits im vierten Quartal 2022 seien die Importe - auch aufgrund des schwachen Konsums - deutlich gesunken, während die Exporte hätten gesteigert werden können. Das Ausgangsniveau für die Einfuhren zu Jahresbeginn sei damit vergleichsweise niedrig. Zudem dürften sich wichtige Exportdestinationen konjunkturell erholen. Das für Italien wichtigste Abnehmerland mit einem Anteil von 12,4% sei Deutschland, vor den USA (10,4%) und Frankreich (10%). Vom zu erwartenden Post-Pandemie-Aufschwung in China werde Italien allerdings kaum profitieren. Das Land exportiere nur 2,6% seiner Waren dorthin. Auch andere asiatische Wachstumsmärkte seien unterrepräsentiert.



Die Staatverschuldung sei durch die Corona-Pandemie 2020 deutlich auf 155% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. 2022 habe sie auch durch das starke Wirtschaftswachstum auf 145% gesenkt werden können. Dieser Abbau müsse aber vor dem Hintergrund steigender Kapitalmarktzinsen fortgesetzt werden. Die zehnjährige italienische Staatsanleihe werde aktuell mit über 4% verzinst, vor zwei Jahren habe der Satz noch bei 0,7% gelegen. Hierfür seien möglichst positive Primärsalden, also Haushaltsüberschüsse abzüglich der Zinskosten, notwendig. Damit würden die Möglichkeiten sinken, Reformen z.B. im Steuerbereich finanziell zu alimentieren.



Ein Grundproblem Italiens sei die schwache Produktivitätsentwicklung, die auch das Wirtschaftswachstum bremse. Obwohl zuletzt eine Besserung eingetreten sei, müssten strukturelle Veränderungen fortgesetzt werden. So würden Verwaltung und Justiz als zu langsam gelten. Zudem müsse mehr in das Bildungssystem investiert werden. Die Regierung wolle nun die Bezahlung der Lehrer und die Schulausstattung verbessern. Es bleibe allerdings die Frage, ob sich dies wirklich in den Bildungsergebnissen positiv niederschlage.



Kostspielig sei das italienische Rentensystem. Das Land gebe mit 16% etwa 4 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts mehr hierfür aus als Deutschland. Die Zahl der Menschen im beschäftigungsfähigen Alter werde in den nächsten Jahren deutlich sinken, so dass die Kosten weiter zunehmen würden.



Weiterhin sei Italien von großen regionalen Disparitäten geprägt. Während im Nordwesten des Landes pro Kopf ein Bruttoinlandsprodukt von über 37.000 Euro erwirtschaftet werde und das Zentrum bereits nur noch 32.000 Euro erreiche, sinke die Wirtschaftskraft im Süden und auf den Inseln auf nur rund 20.000 Euro. Eine Annäherung habe in den letzten Jahren trotz Transfers nicht stattgefunden. Erfreulicherweise sei zumindest die Arbeitslosigkeit tendenziell gesunken. Sie habe in harmonisierter Rechnungsweise zuletzt unter 8% gelegen. Dies gelte auch für die Jugendarbeitslosigkeit, obgleich diese mit über 22% weiterhin sehr hoch ausfalle.



Neben den strukturellen Veränderungen mit dem Ziel, die Produktivität zu erhöhen, müsse auch in Italien die von der EU geforderte Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden. Beim Ausbau erneuerbarer Energien sei Italien weit davon entfernt, seine Ziele zu erreichen. Deswegen sollten nun die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Auch sei die Verbreitung der Elektromobilität besonders gering. Es fehle an Ladesäulen und die Fahrzeuge seien für viele zu teuer. Die italienische Wirtschaftspolitik stehe damit trotz der Stimulierung durch europäische Mittel vor enormen Herausforderungen, die nur mit einer stabilen Regierung bewältigt werden könnten. (17.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die neue italienische Regierung unter Georgia Meloni, die seit Oktober 2022 im Amt ist, hat die anfängliche Verunsicherung abbauen und für Vertrauen sorgen können, so die Analysten der Helaba.Im Verhältnis zu Europa werde ein kooperativer Kurs gepflegt. Italien sei jahrzehntelang wachstumsschwach gewesen. Dies habe sich zurzeit vor allem durch eine expansive Fiskalpolitik geändert. Den im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Wirtschaftseinbruch durch Corona habe das Land aufgeholt.Allerdings hätten die hohe Inflation sowie die Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg die Konjunktur belastet. Das Bruttoinlandsprodukt sei im vierten Quartal 2022 leicht um 0,1% gesunken. Nach einem nochmals schwachen ersten Quartal dürfte die Dynamik wie in den anderen europäischen Ländern wieder zunehmen, auch weil die Energiepreise den Rückwärtsgang eingelegt hätten. Nach einem Wachstum 2023 von 0,7% (Eurozone: 0,6%) dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2024 um 1,7% (Eurozone: 1,4%) erneut leicht überdurchschnittlich zulegen.Großzügige Mittelzuweisungen aus Brüssel würden helfen, das Wachstum anzukurbeln. Das Land habe neben kohäsionspolitischen Zuweisungen der EU von rund 42 Mrd. Euro bis 2027 Anspruch auf Transfers von knapp 70 Mrd. Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität. Hinzu kämen günstige Kredite. Beides zusammengenommen seien dies über 190 Mrd. Euro oder fast 11% der italienischen Wirtschaftsleistung. Etwa ein Drittel hiervon sei bereits ausgezahlt. Voraussetzung für die Hilfen sei, dass die vorgegebenen Reformziele z.B. in der Verwaltung eingehalten würden. Digitalisierungsprojekte und Umweltschutz könnten davon profitieren.Von den Fiskalmitteln würden die Investitionen profitieren, obwohl Personal für die Umsetzung fehle. Italien komme mit der Verausgabung der genehmigten Mittel nur schleppend voran. Trotzdem seien die Bauinvestitionen aktuell fast 35% und die Ausrüstungen rund 15% höher als vor der Corona-Krise.Nicht nur aufgrund höherer Hypothekenzinsen und gestiegener Baukosten dürften die Antriebskräfte noch schwächer werden. So sei die extrem großzügige Sanierungsförderung "Superbonus 110" eingeschränkt worden. Hiermit hätten sogar mehr als die gesamten Kosten z.B. für die energetische Erneuerung, nämlich 110%, von der Steuer abgezogen werden können. Wer nur wenig Steuern zahlen müsse, habe die Steuergutschrift weiterverkaufen können. Dieses System habe zu enormem Missbrauch und hohen Kosten geführt. Das Statistikamt Istat habe sogar das Staatsdefizit für 2021 von 7,2% auf 9% und für 2022 von 5,6% auf 8% anpassen müssen. Insgesamt habe die Rechnung für die sehr großzügige Hilfe rund 120 Mrd. Euro betragen. Der Weiterverkauf der Steuergutschriften sei nun abgeschafft worden. Dies werde sich im Bestandbau negativ bemerkbar machen. Auch die Wohnungsbaugenehmigungen seien zuletzt gefallen.Zu Impulsen dürften die forcierten Ausgaben in die Infrastruktur führen. Die Regierung plane beispielsweise wichtige Mittelmeerhäfen auszubauen und die lange diskutierte Brücke zwischen Kalabrien und Sizilien voranzubringen.