Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem der chinesische Immobiliengigant Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) Insolvenz anmeldete, den Handel vor drei Tagen wieder aufnahm und der Aktienkurs einen letzten Satz nach unten machte, zeigte das nächste Unternehmen - Country Garden (ISIN: KYG245241032, WKN: A0MNX4, Ticker-Symbol: DZJ) - Probleme, so Norman Liebke, Trainee Economics bei der Hamburg Commercial Bank.



Auch wenn Evergrande eine höhere Summe an Verbindlichkeiten besitze, habe Country Garden mit 3.200 Projekten knapp vier Mal so viele Projekte wie Evergrande. Anders als Evergrande sei Country Garden noch nicht insolvent, derzeit lägen mehr Vermögenswerte als Verbindlichkeiten vor. Analysten würden davor warnen, dass das Unternehmen bei größeren Abschreibungen von Lagerbeständen in die Insolvenz laufen könnte. Fraglich sei nun, ob es hier zu einem "Lehman-Moment" kommen könnte und die Krise der Immobilienentwickler weitere Ansteckungseffekte entfalten könnte. Analysten würden von einem solchen Effekt nicht ausgehen, da einerseits chinesische Finanzinstitutionen in den vergangenen Jahren ihr Exposure im Immobiliensektor weiter reduziert hätten und andererseits der chinesische Finanzmarkt vom globalen Finanzmarkt durch Kapitalverkehrskontrollen relativ abgeschottet sei. Ein schwächelnder Immobiliensektor werde jedoch für das Wirtschaftswachstum belastend sein und das werde sich nicht nur in China bemerkbar machen. (Wochenbarometer vom 31.08.2023) (31.08.2023/ac/a/m)



