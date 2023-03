"Die Gaspreise haben im vergangenen Jahr sehr zu der hohen Inflation beigetragen. Der EZB-Rat hat bei seiner jüngsten Sitzung festgestellt, dass der deutliche Preisrückgang seit Ende 2022 sehr zu einer Senkung der Inflationsraten im weiteren Jahresverlauf beitragen wird. Die EZB hat bereits signalisiert, dass sie die Zinsen im März um weitere 50 Basispunkte erhöhen wird. Gleichzeitig hat sie jedoch bekannt gegeben, dass sie ab März " den weiteren Verlauf ihrer Geldpolitik neu beurteilen wird" - möglicherweise wird dadurch eine Gelegenheit geschaffen, die Zinserhöhungen vorerst auszusetzen. Wir gehen davon aus, dass die Zinsen ab diesem Zeitpunkt nicht weiter erhöht werden."



Stromabschaltungen seien abgewendet worden, die Gasspeicher seien gut gefüllt und die Energiepreise würden wieder zurückgehen - dadurch bestehe keine so große Notwendigkeit mehr, die Zinsen weiter anzuheben. Werde damit das Ende der europäischen Energiekrise eingeläutet?



Leider sei es nicht so einfach. Anfang des vergangenen Jahres habe Europa noch einige Monate lang Gas aus Russland erhalten. Das sei in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Zudem sei der geringere Energiebedarf zumindest teilweise auf den milden Winter zurückzuführen gewesen. Dass auch der kommende Winter wieder mild werde, sei nicht garantiert.



Mark Lacey, Leiter von Global Resource Equities, dazu:



"Europa konnte einen Großteil des fehlenden russischen Gases durch Flüssiggas kompensieren. Dadurch entstehen jedoch Extrakosten, da auch in anderen Ländern die Nachfrage nach Flüssiggas gestiegen ist - teilweise, da Flüssiggas weniger umweltschädlich ist als andere Energieträger, wie Kohle.



Außerdem war die chinesische Nachfrage nach Flüssiggas im Jahr 2022 begrenzt, da die Wirtschaftstätigkeit infolge von Covid-bedingten Lockdowns beschränkt war. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung Chinas wird auch die Nachfrage nach dem begrenzt verfügbaren Flüssiggas wieder zunehmen und folglich werden auch die Preise steigen.



Neue Kanäle für die Belieferung mit Flüssiggas werden bereits aufgebaut, allerdings werden sie erst in einigen Jahren fertig sein. Erst ab 2025 wird die zunehmende Nachfrage befriedigt werden können. Nach unseren Gesprächen mit verschiedenen Energieunternehmen gehen wir davon aus, dass - sofern nicht die höheren Preise zu einer Drosselung der Nachfrage führen - die nächsten 18 bis 24 Monate für Europa wie auch für Asien sehr herausfordernd werden.



Und der LNG-Markt kann nicht so weiter wachsen, wenn die Welt das Netto-Null-Ziel im Rahmen der Klimaverpflichtungen erreichen soll. Mehr Investitionen fließen in erneuerbare Energien. Sie sind eindeutig die langfristige Lösung, stehen aber nicht auf die Schnelle im benötigten Umfang zur Verfügung. Unserer Meinung nach ist Europa noch nicht über dem Berg, was die Energieversorgung betrifft." (08.03.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der russische Einmarsch in die Ukraine vor etwas mehr als einem Jahr hat in Europa eine Energiekrise ausgelöst, die sich in erster Linie in Form von steil ansteigenden Energiepreisen entfaltete, so die Experten von Schroders.Der Grund dafür seien die Sanktionen des Westens gegen russisches Öl und die anschließende Einstellung von Gaslieferungen durch Russland gewesen.Allerdings seien die europäischen Gaspreise seither wieder stark gefallen. Für diese Entwicklung gebe es verschiedene Faktoren, darunter den relativ milden Winter sowie die Tatsache, dass mehrere europäische Länder Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs getroffen hätten.Diese Faktoren und der Bezug von Gas aus anderen Quellen - oftmals LNG-Terminals (also Flüssiggas-Terminals) - hätten dazu geführt, dass Europa Stromabschaltungen habe abwenden und seine Gasspeicher ausreichend auffüllen können.Die stark angestiegenen Gaspreise hätten zudem enorme Folgen für die europäische Wirtschaft gehabt. Die Inflationsrate sei bis in den zweistelligen Bereich gestiegen. Fallende Gaspreise sollten zu einem nachlassenden Inflationsdruck führen, wenngleich andere Komponenten, wie Lebensmittelpreise, weiterhin steigen würden.Azad Zangana, Senior European Economist bei Schroders, habe sich wie folgt dazu äußert: