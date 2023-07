Außerdem würden einige Anzeichen darauf hindeuten, dass sich der Wohnungsmarkt, der sich bereits in einer Rezession befunden habe, erholen könnte, was den Ausgaben für das Baugewerbe und für langlebige Güter wie Haushaltsgeräte Rückenwind verleihen würde.



Verschiedene Möglichkeiten, die Bargeldreserven zu nutzen



Da die Inflation jedoch allmählich beginne, sich zu normalisieren und die FED eine Pause einlegen könne, könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Anleger sein, um die vorhandenen Bargeldreserven zu investieren. "Die Bewertungen für eine Reihe von Aktien sind attraktiver und Anleihen bieten jetzt mehr Erträge sowie ein höheres Renditepotenzial", so die Expertin. "Einigen Investoren sind letztes Jahr eventuell Zweifel an ausgewogenen Strategien gekommen, weil alle Assetklassen verloren haben. Das ist aber zu kurzfristig gedacht. Auch in Zukunft können ausgewogene Portfolios - ob im Verhältnis 60/40 oder 65/35 - ein langfristig erfolgreicher Ansatz sein", so die Expertin. Ein Portfolio, das zu 60% aus Aktien und zu 40% aus Anleihen bestehe, ziele darauf ab, attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu verringern.



Multinationale Unternehmen in Europa besonders interessant



Auf der Aktienseite erscheine besonders die europäische Wirtschaft attraktiv. Diese habe sich trotz des Krieges in der Ukraine, hoher Inflation und steigender Zinsen als widerstandsfähig erwiesen. "Einige der erfolgreichsten multinationalen Unternehmen in Europa sind sehr geschickt darin, externe Einnahmequellen von Asien über Lateinamerika bis hin zu den Vereinigten Staaten zu erschließen", erläutere Dickson. Das Medikament zur Gewichtsreduktion Wegovy von Novo Nordisk zur Gewichtsreduktion erfreue sich beispielsweise einer enormen weltweiten Nachfrage, was das dänische Unternehmen dazu veranlasst habe, seine Umsatzprognose im Vergleich zu 2019 fast zu verdoppeln. "In Europa können ausgewählte Unternehmen auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld florieren", sage Dickson.



Auch in der Luxusgüterindustrie hätten viele der weltweit führenden Marken ihren Sitz in Europa. "Die Kunden sitzen jedoch weltweit", betone Dickson. Der französische Luxusriese LVMH habe für 2022 einen Rekordumsatz von 86 Milliarden US-Dollar gemeldet, welcher vor allem auf die starke Nachfrage aus den USA und Japan zurückzuführen sei. "Ein Grund, warum diese Unternehmen das Potenzial haben, ihre einheimischen Konkurrenten zu überflügeln, ist, dass sie globalen Wettbewerbskräften ausgesetzt sind, die die Innovation vorantreiben können", füge Dickson hinzu. Das Know-how, das sie entwickeln, sei schwer zu kopieren.



Risikoscheuere Anleger könnten, nach den schmerzhaften Verlusten des Jahres 2022, in Erwägung ziehen, einen Teil ihrer Barmittel in dividendenstarke Aktien zu investieren, die Einkommen- und Kapitalwertsteigerungspotenzial bieten würden, sowie in ausgewählte kurz- und mittelfristige Anleihen, die höhere Renditen als im Jahr 2022 bieten würden.



Festverzinsliche Wertpapiere



"Bei Anleihen sehen wir Chancen im US Investment Grade (IG). Obwohl wir konservativ positioniert sind und einen starken Fokus auf die Fundamentaldaten legen, konzentriert sich unser Ausblick für IG auf das Zusammenspiel zwischen dem makroökonomischen Umfeld und den Bewertungen." Die Renditen seien immer noch hoch, was dazu beitrage, Phasen der Volatilität abzufedern. Auch US-Versorgungsunternehmen seien interessant. "Als regulierte Anbieter eines wichtigen Rohstoffs sind Versorgungsunternehmen in der Regel immun gegen viele der aktuellen Wirtschafts- und Marktrisiken", resümiere Dickson. Aus Kreditsicht seien auch die US-Geldinstitute weiterhin in guter Verfassung. Diese hätten von der Einlagenflucht profitiert. (10.07.2023/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der sich anbahnenden Rezession und anhaltender Marktvolatilität haben viele Anleger die Flucht ins Bargeld gesucht, so die Experten der Capital Group.Julie Dickson, Investment Director bei Capital Group, habe beim Capital Ideas Live Event in Frankfurt dargelegt, warum nun ein günstiger Zeitpunkt sein könnte, um zu einer ausgewogeneren Strategie zurückzukehren.Viele Anleger hätten im Rahmen der drohenden Rezession sowie anhaltender Marktvolatilität ihr Vermögen aus Aktien- und Anleiheanlagen abgezogen und Bargeld zum König gesalbt, so dass der Geldmarkt in den USA zum 31. Mai 2023 einen Rekordstand von 5,4 Billionen US-Dollar erreicht habe."Diese Flucht in Bargeld und Bargeldalternativen (wie Geldmarktfonds und kurzfristige Staatsanleihen) ist durchaus verständlich, nachdem Aktien und Anleihen im vergangenen Jahr angesichts steigender Zinsen, Inflation und eines sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums gemeinsam an Wert verloren haben", resümiere die Expertin. Viele Anleger hätten angesichts der anhaltenden Volatilität und der relativ hohen Renditen auf Bargeldinstrumente ihre Einlagen von den Banken auf die Geldmärkte verlagert.Erholung könnte stärker ausfallen als erwartet"Die Verschuldung der Verbraucher ist im Vergleich zur globalen Finanzkrise und anderen typischen Rezessionen niedrig", so Dickson. Sie erwarte darüber hinaus, dass eine moderate Inflation die Stärke der Verbraucher unterstützen werde. "Es wird zwar einige Zeit dauern, bis die Fed die Inflation auf ihr Ziel von 2,0% gesenkt hat. Ich glaube allerdings, dass sich schon eine Senkung auf 3,0% wie ein echter Lohnanstieg anfühlen kann", betone sie. Für aktive Investoren würden sich durch die steigenden Verbraucherausgaben eine Reihe von Chancen ergeben, unter anderem in der Reise- und Freizeitbranche.