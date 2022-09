Bonn (www.aktiencheck.de) - Der EUR hat - vor allem aufgrund der unsicheren Energieversorgung über den Winter und der Gefahr einer möglichen Konjunkturverschlechterung - die Parität zum USD unterschritten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Aussicht auf eine drohende Energiekrise habe wohl dazu geführt, dass die meisten Anleger den EUR pessimistisch (und umgekehrt den USD optimistisch) sehen würden. Ein Umfrageinstitut, das sich auf Stimmungsanalysen spezialisiert habe, habe kürzlich gemeldet, dass nur 23% der Anleger derzeit dem EUR gegenüber positiv eingestellt seien, im Vergleich zu einem Höchststand von 78% im Januar 2021. Der kurzfristige Druck könnte zwar aufgrund einer sehr restriktiven FED oder eines ungewöhnlich kalten Winters anhalten, aber die Analysten von Postbank Research würden denken, dass die Märkte das schlimmste Szenario bereits weitgehend eingepreist hätten. Andererseits könnten ein warmer Winter, gut gefüllte Erdgasvorräte, fiskalische Anreize und auch eine wahrscheinliche Erholung in China dem EUR angesichts seiner zyklischen Eigenschaften mittelfristig Auftrieb verleihen.



Fazit: Ein Großteil des Pessimismus in Bezug auf den EUR könnte bereits eingepreist sein. (CIO Week up front vom 26.09.2022) (27.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >