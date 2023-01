In den USA habe sich derweil der Trend der Inflationsmeldungen entscheidend gedreht. Nachdem in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 die Inflationszahlen über den Erwartungen gelegen hätten, seien sie in den letzten Monaten tendenziell gesunken.



Der Chefvolkswirt erwarte für Kontinentaleuropa, dass das Jahr 2023 zwar ein Jahr mit schleppendem Wachstum, aber ohne eine Rezession sein werde. Im Gegensatz zu ihren US-amerikanischen Nachbarn hätten die Verbraucher in Europa ihre "Covid-Sparschweine" nicht geleert, da sie durch die Aussicht auf hohe Energierechnungen zu sehr verängstigt gewesen seien, um auszugehen und Geld auszugeben. Die Realeinkommen seien in Europa gesunken, aber die Arbeitslosigkeit sei nach wie vor niedrig, und mit dem nahenden Frühling würden die Verbraucher vermutlich wieder zuversichtlicher. Das dürfte auch die Verbraucherausgaben ankurbeln.



Laut Steven Bell könnten auch die britischen Verbraucher ein wenig aufatmen: Obwohl die Obergrenze für die Energiepreise im April um 3.000 Pfund steige, bestehe die Chance, dass die Kosten für den Rest des Jahres wieder zurückgehen würden. Das Problem sei allerdings, dass die stark gestiegenen Hypothekenzinsen den Immobilienmarkt in Mitleidenschaft gezogen hätten. Das werde die Verbraucher schrittweise unter Druck setzen, wenn ihre Hypothekenzinsen neu festgesetzt würden. Das Vereinigte Königreich scheine im Jahr 2023 und darüber hinaus anfälliger zu sein als Europa. Die Lohninflation habe sich im Vereinigten Königreich beschleunigt, und die Bank of England werde die Zinsen weiter anheben müssen.



Aber was sei mit den USA? Es bestehe kein Zweifel, dass die verbesserte Inflation die Chancen für eine weiche Landung erhöhe. Nach Steven Bells Auffassung sei eine Rezession aber immer noch wahrscheinlich. Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt bedeute, dass die Lohninflation zu hoch sei, und die US-Notenbank könne ihren Griff nicht lockern. Bell habe bereits früher darauf hingewiesen, dass die Löhne von US-Arbeitnehmern, die den Arbeitsplatz wechseln würden, schneller gestiegen seien als die Löhne solcher Kollegen, die auf demselben Arbeitsplatz bleiben würden. Dies deute darauf hin, dass sich die Lohninflation wahrscheinlich noch beschleunigen werde. Im Laufe dieses Monats werden wir die von der FED bevorzugte Kennzahl für die Lohninflation erhalten - den Beschäftigungskostenindex, so Bell. Wenn dieser hoch bleibe, werde die FED unter Druck geraten, die Zinsen weiter anzuheben und länger hoch zu halten, als der Markt erwarte.



"Ich glaube, dass die USA kurz vor einem deutlichen Abschwung auf dem Arbeitsmarkt stehen und dass in den nächsten drei bis sechs Monaten ein negativer Beschäftigungsbericht zu erwarten ist", sage Bell. "Die Unternehmen sehen ihre Gewinnspannen unter Druck geraten und werden auf einen Stellenabbau setzen." In der Tat würden die Entlassungen in großen Unternehmen bereits zunehmen. Auch kleinere Firmen würden zunehmend unter Druck geraten. Die Verbrauchernachfrage könnte diesen Monat durch eine kräftige Erhöhung der Sozialversicherungszahlungen vorübergehend angekurbelt werden, aber der Trend gehe in Richtung geringerer Ausgaben und einer schwächeren US-Wirtschaft. (24.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle, hat schon seit einiger Zeit angedeutet, die Industrieländer steuerten auf eine Rezession zu.In Europa seien die himmelhohen Energiepreise die Ursache, in den USA sei sein Argument ein anderes gewesen: Dort sei eine Rezession nötig gewesen, um die Inflation in den Griff zu bekommen.Nun korrigiere er seine Einschätzung: "Jetzt sieht es so aus, als ob die Rezession nicht eintreten würde. In den USA haben die Verbraucher ihre "Covid-Sparschweine" ("Covid piggy banks", also die während der Covid-Pandemie angehäuften Gelder) geleert, um ihre Ausgaben zu stützen. Europa hat erfolgreich die Gasnachfrage eingedämmt und gleichzeitig alternative Lieferungen gesichert, das hat zusammen mit dem günstigen Wetter zu einem starken Rückgang der Erdgaspreise geführt." Die Preise für die Gaslieferungen im nächsten Monat würden jetzt wieder auf dem Niveau liegen, das sie vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gehabt hätten. Sie seien zwar immer noch doppelt so hoch wie die Preise für die Lieferungen im kommenden Winter, aber das sei viel weniger als noch vor einigen Monaten.