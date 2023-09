Foto von Wance Paleri auf Unsplash

Diese Ähnlichkeiten gibt es

Der Vergleich zwischen Investitionen und Glücksspielen kommt nicht von ungefähr. Denn es gibt in der Tat einige Punkte, die ähnlich zu sein scheinen. Bei einem Aspekt handelt es sich um die Tatsache, dass es sich bei beiden Optionen um den letztendlichen Gewinn dreht. Wenn man sich genauer mit dem Kauf von Wertpapieren beschäftigt, stellt man zudem fest, dass eine Kapitalanlage zu keinem Zeitpunkt sicher ist - schließlich weiß niemand, wie sich die Kurse über einen gewissen Zeitraum entwickeln werden. Selbst, wenn man sich für viele Jahre mit Aktien und ihrem Wert befasst, kann man nie mit vollständiger Sicherheit voraussagen, ob der Preis der Wertpapiere steigen oder sinken wird. Es gibt zwar gewisse Trends und Analysen, aber dennoch besteht immer ein Risiko - ähnlich wie bei Glücksspielen.



Diese Unterschiede gibt es

Trotz des oben beschriebenen Risikos gibt es bei Aktien einige Wege, wie man dieses so gering wie möglich halten kann. Wer sich beispielsweise nicht sofort eine hohe Rendite erhofft, sondern über einen langen Zeitraum in Aktien investiert, hat bessere Chancen, dass sich nach und nach eine Wertsteigerung ergibt. Bei Glücksspielen hingegen muss man nicht lange warten - eine Runde beginnt und man weiß bereits einige Momente später, ob man einen Gewinn erzielen konnte.



Selbst, wenn man mehrere Runden hintereinander spielt oder man sich über eine gewisse Dauer immer wieder mit demselben Spiel beschäftigt, ist vor allem eines ausschlaggebend: der Zufall. Diesen gibt es bei einer Investition nicht: Ob der Wert einer Aktie steigt oder sinkt, hängt vom Erfolg eines Unternehmens ab.



Auch bei der Betrachtung verschiedener Strategien stellt man fest, dass diese bei einer Investition in Aktien zum Einsatz kommen können. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, in Fonds zu investieren. Auf diese Weise setzt man nicht alles auf eine Karte, sondern verteilt die Erfolgschancen auf verschiedene Unternehmen oder Branchen. Der Unterschied zum Glücksspiel liegt darin, dass es bei den meisten Spielen keine gezielte Strategie gibt.



Das muss man berücksichtigen

Die Antwort auf die Frage, ob man Investieren als Glücksspiel bezeichnen kann, hängt maßgeblich vom Vorgehen des Investors ab. Trotz der beschriebenen Ähnlichkeiten steht fest, dass es bei der Investition in Aktien einige Wege gibt, um strategisch vorzugehen und die Ergebnisse - wenn auch ohne Garantie - zu beeinflussen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn man über das nötige Wissen verfügt und von reinen Vermutungen ablässt. Jeder, der sich schon einmal mit Glücksspielen befasst hat, weiß, dass es dabei zu einem gewissen Nervenkitzel kommt. Dieser entsteht in gewisser Weise auch bei einer Anlage. Es ist wichtig, dass man sich an den ursprünglichen Plan hält und das Ziel über den vorgegebenen Zeitraum nicht aus den Augen verliert. (06.09.2023/ac/a/m)









