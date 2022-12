Aufgrund der Rezession im Winterhalbjahr würden die europäischen Volkswirtschaften allerdings von einem schwachen Niveau aus starten. Ein noch tieferer wirtschaftlicher Abschwung könne aber voraussichtlich vermieden werden, weil eine Gasmangellage und damit Energierationierungen trotz witterungsbedingt zuletzt stark gestiegenem Gasverbrauchs und unter 90 Prozent gesunkener Gaslagerbestände in diesem Winter wohl vermieden werden könnten. Entsprechend seien bei vielen Unternehmen die Geschäftserwartungen gestiegen und sowohl die S&P Global-Einkaufsmanagerindices als auch der ifo-Geschäftsklimaindex seien leicht verbessert vermeldet worden. Europa sei damit aber noch lange nicht die zugkräftige globale Konjunkturlokomotive, wie es China ab Mitte 2020 nach dem Corona-Einbruch der Weltwirtschaft gewesen sei. Zu fragil seien derzeit die Aussichten in den USA, die im Zuge der Leitzinsanhebungen der FED wohl in eine Rezession rutschen würden.



Für den weiteren geldpolitischen Kurs seien die, in dieser Woche veröffentlichten, Daten für die Entwicklung der Preise für Waren und Dienstleistungen im Rahmen privater Konsumausgaben (PCE-Preise) besonders wichtig. Sollte der Preisanstieg wie erwartet deutlich niedriger ausfallen als im Vormonat, dürfte die Hoffnung auf den Beginn einer Leitzinserhöhungspause der FED im Laufe des ersten Quartals untermauert werden und die Aktiennotierungen kurzfristig noch einmal beflügeln. Vor allem aber sei für die stark exportorientierte Industrie Europas die weitere Entwicklung in China von Bedeutung. Nach dem Ende der Null-COVID-Strategie und der zunehmenden Lockerung von Restriktionen würden sich trotz verstärkter Impfbemühungen bereits deutlich erhöhte Infektions- und Sterberaten sowie die Überlastung von Krankenhäusern und Medikamentenengpässe abzeichnen.



Bis der Höhepunkt der Omikronwelle überschritten sei, dürften sowohl der Konsum als auch die Produktion, die Importnachfrage und ggf. globale Lieferketten erheblich leiden. Zwar werde parallel durch fiskalische Stützungsmaßnahmen versucht, den privaten Konsum zu stabilisieren, trotzdem könnte ein wachstumsschwaches erstes Quartal in China die für das Frühjahr erwartete dynamischere Wachstumsbelebung um einige Monate nach hinten verschieben und den Jahresstart an den Aktienbörsen turbulent werden lassen. (20.12.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mitte Dezember legte das Kiel Institut für Weltwirtschaft die aktuellen Konjunktur- und Inflationsprognosen vor, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Im Vergleich zum September seien die Wachstumserwartungen für Deutschland deutlich nach oben korrigiert worden - für 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent, für 2023 von -0,7 auf +0,3 Prozent. Für die Inflation in Deutschland würden hingegen nur noch 5,4 Prozent im Jahresdurchschnitt 2023 anstatt wie bisher 8,7 Prozent veranschlagt. Die Weltwirtschaft dürfte im nächsten Jahr um 2,2 Prozent zulegen, unverändert zur Septemberprognose. Die deutlichen Revisionen der Erwartungen innerhalb von nur drei Monaten würden die außergewöhnlich hohe Unsicherheit volkswirtschaftlicher Prognosen belegen. Zudem zeige sich in diesen besonders bewegten Zeiten, dass Europa in den nächsten Monaten zu den Stabilisatoren der Weltwirtschaft gehöre.