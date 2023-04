Kann MCADE im Jahr 2023 1 $ erreichen?

DOGE-Preisprognose für 2023: Verhaltenes Wachstum voraus

Was ist Metacade?

Die wegweisende Plattform bietet eines der umfassendsten Belohnungssysteme im gesamten Krypto-Spielesektor, das neben den nativen P2E-Wegen auch andere lukrative Verdienstmöglichkeiten bietet. Nutzer haben einen Anreiz, zum Aufbau der Community beizutragen und erhalten Belohnungen für das Einbringen von sozialen Inhalten in den Hub. Das kann in Form von Spielberichten, dem Teilen von Tipps und Tricks oder sogar nützlichem Engagement in Live-Chats und Online-Foren erfolgen.



Wie funktioniert MCADE?

MCADE ist der native Token, der das Metacade-Ökosystem antreibt. Er dient als Tauschmittel auf der Plattform, um Zugriff auf Waren und Pay-to-Play-Spiele zu erhalten, und stützt die eigenen Belohnungssysteme. Das Investoreninteresse wird mit dem Börsengang von MCADE voraussichtlich weiter steigen.



Inhaber von MCADE-Münzen können ihre Token staken, um die zukünftige Entwicklung der Plattform zu unterstützen und gleichzeitig einen Teil der Einnahmen als passives Einkommen zu erhalten. Darüber hinaus erhalten die Token-Inhaber ein Stimmrecht für das revolutionäre Metagrants-Programm von Metacade, das es der Community ermöglicht, selbst zu bestimmen, welche Spiele sie spielen möchten.



Dieses innovative Programm ermöglicht es Entwicklern, Anträge auf Krypto-Finanzierung einzureichen und so neue Spiele exklusiv für Metacade zu entwickeln. Alle eingereichten Vorschläge werden der Community präsentiert, die für ihre Lieblingsideen abstimmt. Die Gewinner erhalten Krypto-Zuschüsse, mit denen sie Projekte unterstützen und Ideen in die Realität umsetzen können.



Auf diese Weise erhalten die Entwickler nicht nur Unterstützung bei der Entwicklung von GameFi, sondern es wird auch die gesamte Community einbezogen, wodurch eine tiefe Loyalität und Begeisterung entsteht, die natürlich zu einer höheren Benutzerbindung führt.



MCADE vs. DOGE: Warum MCADE die bessere Investitionsmöglichkeit ist

Die Begeisterung, die MCADE umgibt, hat bis zum Ende der Presale-Veranstaltung 16,35m $ eingebracht und mit der Notierung des Coins an führenden Börsen zu 0.022 $ deutet alles auf eine rasante Wertsteigerung von MCADE bis zum Ende des Jahres hin.



Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über das sprunghafte Verhalten von Elon Musk wird Dogecoin im Jahr 2023 wahrscheinlich eine schleppende Performance aufweisen, wohingegen MCADE eine vielversprechendere Investitionsmöglichkeit im Jahr 2023 darstellt.



Allerdings wird das Interesse an MCADE nur zunehmen, wenn es sich herumspricht und neue Funktionen eingeführt werden. Je früher Investoren bei MCADE einsteigen, desto besser werden ihre Renditen bis Ende 2023 aussehen. (06.04.2023/ac/a/m)



