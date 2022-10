Anderswo sei die Lage weniger rosig: "Viele Finanzkennzahlen blinken rot." Fünf-Jahres-Diagramme würden zeigen, dass die wichtigsten Währungen, darunter Yen, Pfund, Dollar und Yuan, in Extremen notieren würden. Die Renditetabellen für Staatsanleihen würden parabolisch erscheinen und die Renditekurve sei dementsprechend zunächst invers, bevor sie wieder ansteige. Das Gold-Silber-Verhältnis sei im September auf über 90 gestiegen. Aktienindices und Kryptowährungen würden sich auf kritischen Unterstützungsniveaus befinden. "All dies lässt sich im Goldman Sachs U.S. Financial Conditions Index zusammenfassen. Beachten Sie die enorme Verschärfung der finanziellen Bedingungen, die das Niveau des Pandemie- Crashs erreicht hat und, wenn sie sich fortsetzt, der Finanzkrise 2008/2009 gleichkommen könnte", warne Foster.



"Im Jahr 2019 war die FED gezwungen, ihren Straffungszyklus zu beenden, als der Repo-Markt explodierte und Gold aus seiner langfristigen Handelsspanne ausbrach." Am 21. September habe die Bank of England (BOE) Pläne zum Abbau ihrer Gilt-Bestände angekündigt, was der quantitativen Straffung der FED entspreche. Nur eine Woche später sei die BOE gezwungen gewesen, Staatsanleihen zu kaufen, um eine Krise abzuwenden. "Im September startete die Fed einen weiteren QT-Versuch, indem sie monatlich Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere im Wert von 95 Milliarden US-Dollar aus ihrer Bilanz abziehen ließ. Wie lange wird es dauern, bis die Fed wieder gezwungen ist, ihren Kurs zu ändern?", frage Foster weiter.



"Die FED hat es bisher leicht gehabt." Angesichts der starken Wirtschaft und der niedrigen Arbeitslosigkeit könne sie die Inflation nur schwer adressieren. "Es sieht jedoch so aus, als würde sich die Wirtschaft drehen. So unterschiedliche Unternehmen wie FedEx, Scotts Miracle-Gro, Micron Technologies und Nike haben ihre Gewinne nicht erreicht und ihre Prognosen nach unten korrigiert. Die Seefrachtraten sind erheblich gesunken. Die meisten Indikatoren für den Wohnungsmarkt tendieren nach unten. Das Census Bureau berichtet, dass die realen Haushaltseinkommen seit zwei Jahren stagnieren oder sinken und dass die steigenden Kosten für lebensnotwendige Güter die Verbraucherausgaben beeinflussen. Unterdessen lagen sowohl der Verbraucherpreisindex als auch der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben mit 8,3 Prozent beziehungsweise 6,2 Prozent im Jahresvergleich über den Erwartungen", beobachte Foster.



Neben der schwächelnden Wirtschaft werde auch der Schuldendienst zu einem großen Problem: Im Jahr 2007, vor der Finanzkrise, habe sich die Staatsverschuldung auf 6,0 Billionen US-Dollar und die Verschuldung im Verhältnis zum BIP auf 41 Prozent belaufen. Die Staatsverschuldung habe sich in den letzten zehn Jahren auf 26 Billionen US-Dollar verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sei der Schuldenstand im Verhältnis zum BIP von 78 Prozent auf 105 Prozent gestiegen. "Wenn die Zinsen nahe Null sind, ist auch der Schuldendienst gleich Null. Bei den derzeitigen Zinssätzen von etwa 4 Prozent würde sich der Schuldendienst schließlich auf 1,0 Billionen US-Dollar pro Jahr belaufen und damit die Sozialhilfe und die Verteidigung als größte Posten im Bundeshaushalt übertreffen", erkläre Foster. Laut dem im "Wall Street Journal" zitierten "Monthly Treasury Statement" hätten sich die Nettozinsausgaben im August auf 63 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 756 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen. Das Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt schätze, dass Präsident Biden die Defizite in den kommenden zehn Jahren um weitere 4,8 Billionen US-Dollar erhöhen werde, während die FED die Zinsen weiter anhebe. "Die USA sind nicht allein, die meisten Länder der Welt haben ähnliche Schuldenprobleme", so Foster. (24.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Auf den globalen Finanzmärkten ist nicht alles in Ordnung, konstatiert Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar."Die Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den USA könnte auf bevorstehende Probleme hindeuten."