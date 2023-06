Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) werde von den Konzernen in der sogenannten Verwendungsrechnung wie folgt beeinflusst: Beim "on-shoring" von immateriellen Vermögenswerten (vor allem geistiges Eigentum) würden sich gleich mehrere wesentliche Größen in der VGR verändern: Zum einen würden die Investitionen steigen, da immaterielle Vermögenswerte nach Irland verschoben und diese in die Investitionen mit einfließen würden. Zum anderen würden die Importe zunehmen, da das geistige Eigentum aus dem Ausland, meist aus Steueroasen, nach Irland transferiert werde. Diese beiden Größen würden sich bei der Berechnung des BIP meist nahezu ausgleichen.



Wenn man also nur das aggregierte Wirtschaftswachstum betrachten möchte, sei eine dritte Größe, die die Konzerne beeinflussen würden, von wesentlichem Interesse, und das sei die Auftragsfertigung. Lasse ein MNE mit Sitz seines geistigen Eigentums in Irland physische Güter (z.B. iPhones) im Ausland herstellen, dann sei das für die Statistiker so, als ob die iPhones in Irland produziert würden. In der sektoralen Rechnung (die sogenannte Entstehungsrechnung) werde dieser Vorgang ins Verarbeitende Gewerbe einbezogen, in der sogenannten Verwendungsseite tauche die Auftragsfertigung dieser Art bei den Güterexporten auf. Gleichzeitig fließe die Auftragsfertigung aber nicht in die monatliche Außenhandelsstatistik ein - dort würden nur Gütertransaktionen, die die irische Grenze physisch überschreiten würden, erfasst. Der Versuch, aus den monatlichen Exportzahlen der Außenhandelsstatistik auf die Exportzahlen für die BIP-Berechnung zu schließen, sei daher zum Scheitern verurteilt, für Prognostiker ein echtes Ärgernis.



Und die Bedeutung der MNEs mit Sitz in Irland sei die Berechnung des Wirtschaftswachstums nicht zu unterschätzen: Der IWF habe vorgerechnet, dass der Verkauf von iPhones im Jahr 2017 einen Beitrag zur irischen Wirtschaftsleistung von 25% gehabt haben dürfte. Selbst wenn die Rechnung des IWF nur ansatzweise stimme, zeige es, dass MNEs die irischen Daten erheblich verzerren würden und das sei in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen.



Der Kobold, der seinen Goldtopf beschütze



Vor allem 2015 sei Irland aufgrund der stark schwankenden BIP-Zahlen in den Schlagzeilen gestanden. Der Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman habe die von dem irischen Statistikamt veröffentlichten Wachstumszahlen für 2015 mit dem Begriff "leprechaun economics" (deutsch: Kobold-Ökonomie) verspottet: Scheinbar sei die Wirtschaft der Republik magischerweise um 26,3% im Vergleich zum Vorjahr expandiert. Letztlich habe sich herausgestellt, dass einige wenige Multinationale Konzerne für dieses sagenhafte Wachstum verantwortlich gewesen seien, die, ähnlich wie der Kobold aus der Sagenwelt, ihren Goldtopf beschützen wolten. In diesem Fall seien es jedoch die erwirtschafteten Gewinne, die durch Steueroptimierungsmodelle vor höheren Steuersätzen "beschützt" worden seien. Dadurch werde vor allem aus der quantitativen Sicht deutlich, welche Herausforderungen das Phänomen der "Kobold-Ökonomie" mit sich bringe. Es zeige, wie stark das BIP-Wachstum von wenigen Großunternehmen abhängen könne, die nicht nur die irischen, sondern auch die Daten der Eurozone beeinflussen würden.



Rezession oder nicht?



Vor einigen Wochen sei wieder so ein Fall gewesen. Eurostat habe revidierte Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone veröffentlicht. Und oh Schreck, es sei das zweite Mal in Folge ein negatives Wachstum berichtet worden, die Währungsunion habe sich also in einer technischen Rezession befunden, was für viel Aufsehen gesorgt habe. Was aber passiere, wenn man Irland aus dieser Rechnung herausrechne? Das irische BIP sei im ersten Quartal um 4,6% geschrumpft. Der Effekt auf das BIP der Eurozone sei beachtlich, denn ohne Irland wäre die Eurozone im ersten Quartal nicht um 0,1% geschrumpft, sondern um 0,1 % expandiert. Die Schlagzeilen der Wirtschaftsmedien hätten ganz anders gelautet. Dieses Bild passe auch besser zu den Unternehmensumfragen, so hätten der HCOB Composite PMI für die Eurozone Wirtschaftswachstum signalisiert.



Mehr Licht ins Dunkel bringen



Diese Verzerrungen seien ein Problem, werde das BIP doch für wirtschaftspolitische Entscheidungen und für internationale Vergleiche herangezogen. Alternativen müssten her, die die wirkliche Wirtschaftsleistung der Iren messe. Eine der Möglichkeiten sei es, den sogenannten tatsächlichen individuellen Konsum als Repräsentant für die wahre Wirtschaftsleistung eines Landes zu verwenden. Während man in Deutschland nach diesem Maßstab ein durchschnittliches Wachstum von 1,1% seit 1996 sehen könne (was sehr nah an dem durchschnittlichen BIP-Wachstum von 1,2% liege), messe man in Irland nur noch etwa die Hälfte des offiziell ausgewiesenen BIP-Wachstums. Das irische Statistikamt veröffentliche daher das sogenannte "modifizierte" Bruttonationaleinkommen, das die Sondereffekte der Großunternehmen herausrechnen solle. Dies werde jedoch nur in jährlicher Frequenz und mit großer Verzögerung (bislang lägen nur Daten bis 2021 vor) veröffentlicht. Berechne man hier das durchschnittliche Jahreswachstum seit 1996, liege man bei 3% (statt 6%), was relativ nah an dem Wachstumswert des "tatsächlichen individuellen Konsum" liege. Aus dem Tiger werde dadurch nicht unbedingt ein Bettvorleger, denn 3% sei immer noch ein im europäischen Vergleich guter Wert. Dennoch sollten die Zahlen aus Irland, auch zur Abschätzung der Wachstumsdynamik der Eurozone, kritischer hinterfragt würden, als dies üblicherweise zu geschehen scheine. (Wochenbarometer vom 29.06.2023) (29.06.2023/ac/a/m)





