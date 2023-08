Tradegate-Aktienkurs Ionis Pharmaceuticals-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ionis Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ionis Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker-Symbol: ISI, NASDAQ-Symbol: IONS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während Technologie-Werte dank KI teils massive Kursgewinne verzeichnen würden, sehe die Welt bei den großen Pharma- und Biotechnologie-Werten nicht ganz so gut aus. Die Citibank habe das Pharmaunternehmen Ionis Pharmaceuticals unter die Lupe genommen und komme zum klaren Urteil: "Es ist Zeit Ionis zu kaufen." Das seien die Gründe.Mit dem Ende der Pandemie habe sich das Anlegerinteresse für Pharmaaktien massiv abgekühlt. So habe beispielsweise das deutsche Vorzeigeunternehmen BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) seit Jahresanfang 30 Prozent an Wert verloren. Das amerikanische Unternehmen Ionis Pharmaceuticals, welches im Vergleich zu Biogen auf RNA-Wirkstoffe setze, habe jüngst von der Citibank eine Hochstufung von "neutral" auf "kaufen" bekommen, dabei sei das Kursziel von 36 US-Dollar auf 60 Dollar erhöht worden, das seien gut 50 Prozent Kurspotenzial auf gestrigem Schlusskurs in den USA.Analyst David Lebowitz habe insbesondere zwei Medikamente hervorgehoben. Zum einen das gemeinsam mit AstraZeneca entwickelte Medikament Eplontersen gegen Amyolid-Transthyretin (ATTR), eine Krankheit, die vornehmlich das Herz und das periphere Nervensystem angreife. Am Montag hätten die Amerikaner hierzu den Abschluss der Phase 3-Studie vermeldet. Zum anderen das Medikament Donidalorsen zur Behandlung von genetisch bedingten Erkrankungen, die zu Schwellungen der Luftwege führen würden. Dieses Medikament befinde sich aktuell noch in der Phase 2 und solle in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erste Phase 3-Testergebnisse liefern. Die Tatsache, dass dieses Medikament zu 100 Prozent im Besitz der Amerikaner sei, habe der Analyst als "bemerkenswert" bezeichnet. Ferner glaube er, dass Donidalorsen gute Chancen habe, einen bedeutenden Marktanteil zu generieren.